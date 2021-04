PINAMAR - VIDEO: Lo detuvieron por un robo a mano armada pero asegura que fue involucrado sin pruebas y culpa a la policía

ZONALES

Juan Ezequiel Oviedo y su ayudante Andrés Novoa fueron detenidos por la policía el jueves pasado y quedaron vinculados a una causa por un robo agravado cometido en calle De Las garzas al 500 en donde 4 delincuentes ingresaron armados, redujeron a una pareja y al escapar se tirotearon con la policía.

El joven fue liberado el sábado y hoy grabó un video a manera de descargo en donde cuestiona el accionar policial. Sostiene que estaba junto a su empleado a unas 10 cuadras del lugar del hecho y que los uniformados – a los que llamó ignorantes – lo maltrataron en su estadía en la comisaría.

“Nos re maltrataron e hicieron lo que quisieron. Si busco por las redes lo que paso sale mi nombre, mi dirección y el nombre de mi empleado. Nos escracharon por todos lados. Dijeron que había matado un perro. Estoy tranquilo pero cada vez que todo el tema me re caliento. Voy a ir a la radio y la municipalidad”.

Oviedo agregó que hace 22 años que vive en Pinamar. “si hay algo que me di cuenta que no sirve es la policía. El uniforme que usan les queda grande y es una vergüenza ni las esposas saben usar. Si hubiera querido, cuando me las cambiaban, los esposaba yo a ellos”. Al mismo tiempo cuestionó las condiciones de higiene de la dependencia.