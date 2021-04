CORONAVIRUS: Según un estudio Cordoba ya alcanzó el pico de la segunda ola

NACIONALES





Investigadores de la carrera de Ingeniería en Computación de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) desarrollaron un modelo matemático denominado Modelo de Contagios Generalizado (MCG) que permite analizar los datos de propagación de COVID-19 en Argentina y estimar cuando se producen los picos de contagios en el país. De acuerdo al modelo, la provincia de Córdoba ya alcanzó el pico de la segunda ola, cuyo comienzo se considera a partir del 1° de marzo de 2021.





El modelo, desarrollado por Néstor Barraza, Verónica Moreno y Gabriel Pena, aporta el indicador Mean Time Between Infections (MTBI, por sus iniciales en inglés), que mide el promedio del tiempo que transcurre entre dos infecciones consecutivas en toda la población, correspondan o no al mismo individuo y pueden estar separadas en distancia. Este indicador se mide en unidad de tiempo y se obtiene de los datos de infectados.





Al comienzo de la epidemia, este indicador va disminuyendo su valor ya que las infecciones se producen cada vez más rápido y al alcanzarse el pico en la tasa de contagios (número de infecciones por día) asume un valor casi constante.





Luego del pico comienza a aumentar su valor, ya que las infecciones se producen más esporádicamente. De lo que se desprende que predecir el mínimo de este indicador equivale a predecir el momento en que se produce el pico en la tasa de contagios de la población.





Según el MTBI, Córdoba alcanzó el pico de contagios en un valor de 44.9 segundos el día 24 de abril y se observa que el indicador ha empezado a decaer para todos los distritos, lo que indica que se aproxima al mínimo.





En el caso de la provincia de Buenos Aires, el MTBI disminuye más lentamente que CABA, por lo tanto alcanzaría el pico de contagios antes que la Ciudad, aunque aún no se puede prever el momento. La novedad es que en esta segunda ola una provincia del Interior llegó primero al pico que el AMBA.





Los expertos también toman en cuenta los datos de la movilidad en la población indicada por el desplazamiento registrado en los dispositivos celulares. Se observa que hubo un aumento de un 10% de la movilidad respecto del registro en el mes de enero, lo que provocó la suba de contagios. Actualmente la movilidad es algo más de un 10% mayor a la que se registró en el pico de la primera ola durante el mes de octubre.