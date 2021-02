MADARIAGA: Los dueños de “El Remanso” emitieron un comunicado en donde lamentan la pelea y aseguran que no fue dentro del local

MADARIAGA

Esta noche los propietarios del restó “El Remanso” de Avenida Buenos Aires y Calle 5 emitieron un comunicado en sus redes sociales en donde lamentan la pelea sucedida esta madrugada y aseguran que no fue dentro de su local sino en las adyacencias.

¿Qué estoy pensando? Que uno la rema, la rema y muchas veces se pone pesada la marea, pero la seguimos luchando porque invertimos mucho dinero y sobre todo tiempo. Y duele mucho cuando escuchas tantos comentarios que hace la gente libremente, sin realmente saber cómo fueron los hechos. Y si aún no hemos decidido cerrar es porque es doloroso pensar que un sueño que teníamos se vea interrumpido por gente que aún no entiende que salir a divertirse no es sinónimo de agresiones.

Me siento muy dolida porque siempre tratamos de dar lo mejor y que la gente se sienta cómoda y con ganas de volver.

Es lamentable que luego de haber tenido una noche a salón completo con un ambiente cálido y escuchando una buena banda de rock, haya terminado mal por gente que estaba saliendo del local, porque los disturbios no fueron adentro, decidieron empañar la noche no solo de ellos sino de todos los que estábamos ahí.

La pelea

Este mediodía CNM difundió el caso luego de entablar contacto con una de las víctimas y sus familiares.

Según lo relatado, en una mesa en donde habías mujeres que festejaban un cumpleaños, apareció otra, de unos 50 años, y comenzaron a pelearse por problemas de vieja data.

Lourdes B., de 19 años, intentó separar pero apareció un hombre, que es pareja de la atacante, y comenzó a golpearla hasta tirarla al piso y provocarle heridas. Siempre en base al mismo relato de la mujer denunciante, otra de sus amigas resultó golpeada por el mismo hombre.

Esta mañana se presentó la denuncia correspondiente y mañana lunes se tomarán las primeras declaraciones en fiscalía.