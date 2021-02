Lo chocó un camión y terminó a los tumbos: Se salvó de milagro

NACIONALES

Por causas que no fueron determinadas, colisionaron una camioneta con un camión, ambos en el mismo sentido en la ciudad de Bahía Blanca.

El rodado de menor porte terminó volcando a metros de la cinta asfáltica. Y no hubo que lamentar personas lastimadas.

"Venía por la ruta, despacio, y de golpe me pegaron atrás. No entiendo nada todavía".

Señaló en LA BRÚJULA 24 el conductor de la camioneta, todavía aturdido por los tumbos que dio sobre la banquina.

Y el camionero, por su parte, refirió que "yo venía por el carril, pasando, se le vino la camioneta para mi lado y no me dio tiempo a nada. Él se bajó y me dijo que no sabía qué le había pasado".

Cabe destacar que, ambos conductores arrojaron resultado negativo en el test de alcoholemia.