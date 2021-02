El ex arquero de la Selección Argentina Pablo Cavallero, atropelló y mató a un hombre en Ruta 2

Pablo Cavallero, ex arquero de la Selección argentina y actual mánager del club Vélez Sarsfield, se vio involucrado en un accidente fatal: atropelló y mató a un hombre en la ruta 2. Si bien no quedó detenido, el ex jugador, hoy de 46 años, quedó imputado por el momento del delito de homicidio culposo, según confirmaron fuentes oficiales.