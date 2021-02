Carla Vizzotti es la nueva ministra de Salud en reemplazo de Ginés González García tras el escándalo de la vacuna a Verbitsky

NACIONALES

Esta tarde, el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia a Ginés González García luego de que el periodista Horacio Verbitsky confesara en una entrevista radial que llamó al ministro de Salud para que le facilite la vacunación contra el coronavirus por fuera del sistema de turnos establecido.

Luego de conocido públicamente este episodio y de que comenzaran a salir a la luz casos similares de vacunados VIP, el presidente le exigió que abandone el puesto a González García.

Cerca de las ocho de la noche, Vizzotti ingresó a la Casa Rosada y tras una reunión con el presidente Fernández y con el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, fue confirmada como sucesora de González García.

Cuando estaba instalado el rumor de que Vizzotti tenía muchas posibilidades de ser la sucesora de González García, algunos dirigentes de la oposición cuestionaron si la funcionaria tenía la suficiente distancia con el saliente ministro.

“El Presidente, Vizzotti y todos en el “ministerio de salud” (menos mal que hay ministerio) sabían del vacunatorio VIP o creen que no? Nos toman de boludes. Controlen los vacunados del Patria, del oficialismo en el Congreso y el gabinete. No tienen vergüenza, ni moral. Corruptos!”, escribió en su cuenta de Twitter Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Mauricio Macri.

En esa línea, Gabriel Solano, dirigente porteño de izquierda se preguntó: “¿Vizzotti no sabía que había un vacunatorio vip en el ministerio?”.

De perfil netamente técnico, Carla Vizzotti es una médica argentina especialista en el control de enfermedades inmunoprevenibles. Fue la responsable de llevar adelante el desarrollo e implementación de un calendario de vacunación nacional, completo e inclusivo que se implementó en la gestión del ex ministro Juan Manzur en el segundo mandato de Cristina Kirchner y que continuó hasta hoy.

Vizzotti es especialista en medicina interna (UBA) y fellowship en enfermedades infecciosas (CEI). También, especialista en Sistemas y Seguridad Social de la Universidad ISALUD, que fundó el propio Ginés. Es socia fundadora y presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiologia (SAVE).