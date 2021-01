MAR DEL PLATA: Se incendió el depósito de una papelera y creen que fue provocado por una bengala

ZONALES





El incendio que arrasó con el depósito de una papelera en el barrio Las Avenidas pudo haber sido provocado por una bengala utilizada por un grupo de vecinos mientras celebraban Año Nuevo.

Fuentes oficiales confirmaron que esa es la principal hipótesis de los motivos del fuego en el depósito de Irala al 5100 que se inició a las 12.30 de la madrugada surgió a raíz de los testimonios de vecinos que aseguraron haber visto a un grupo de personas manipulando bengalas y pirotecnia mientras festejaban el inicio del 2021.

Tras más de 10 horas de tareas sin descanso, en el lugar trabajan cuatro dotaciones de bomberos, con la asistencia de ambulancias del SAME, personal de Defensa Civil y dos camiones cisterna de Envial. Además, el intendente Guillermo Montenegro fue hasta la zona para evaluar los daños.

El titular de Defensa Civil, Rodrigo Goncalves, explicó que las tareas fueron “complicadas” desde el inicio, ya que el fuego en depósito se propagó rápidamente por el material inflamable que había en el interior, como cartón, papel y cinta. Además, el lugar se encuentra en una zona de difícil acceso para los camiones de bomberos y posee una extensión “importante”, de 15 metros por 40.

El titular de Defensa Civil explicó que las tareas de los bomberos están avanzadas y, si bien el daño estructural es muy importante, el riesgo público estaría controlado.

Dos familias de casas linderas tuvieron que ser evacuadas por precaución, ya que las llamas habían ocasionado fisuras en las medianeras y los esfuerzos están puestos en que el fuego no tome esas viviendas. “Los daños materiales en esas casas no son importantes, pero no pueden ingresar a buscar sus pertenencias y la situación causa una angustia entendible. Hay que estar atentos“, expresó Goncalves.





Fuente: La Capital