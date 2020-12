PINAMAR: Hurtaron 8 bicicletas de un local de alquiler y provocaron pérdidas por casi 1 millón de pesos

ZONALES

Con una maniobra coordinada cuatro hombres se presentaron el sábado por la mañana en el local de alquiler de bicicletas All In One de Cariló y se llevaron 8 bicicletas de alto costo.

Pablo, dueño del local, explicó que los hombres llegaron caminando, dijeron que habían alquilado a unas dos cuadras del local y, en principio, querían alquilar sólo 4 unidades por una hora.

Uno se puso al frente del proceso y presentó documentación. Al ver que la maniobra avanzaba, empezaron a hablar de alquilar otras 4 para “sus novias” y dejaron que se les tomen los datos y un número de contacto. Así se fueron caminando con una bicicleta en cada mano.





Tenían que regresar a las 10:30 y nunca lo hicieron. Ahora son intensamente buscados porque los rodados tienen un costo de entre 800 mil y 1 millón de pesos.

Como número de contacto dejaron un celular con característica de La Plata que aparece como apagado: 2215446767.





Revisan cámaras de seguridad para poder ver si las subieron a algún rodado para salir luego de la ciudad.





Para comunicarse con el local con información hay que llamar al 02254 443818