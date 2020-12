MADARIAGA: El viernes reactivarán la terapia intensiva con la llegada de médicos intensivistas

El secretario de salud, Amadeo Echeverría, explicó que cierre de la terapia intensiva es “transitorio” y que se debe a las bajas que ha sufrido el equipo de médico intensivistas –principalmente- por problemas de salud y el stress que ha causado la pandemia en ellos.

“Hay gente que pareciera que quiere sacar un rédito de situaciones difíciles” remarcó el profesional al cuestionar las publicaciones periodísticas realizadas durante la tarde del domingo por los portales El Sello y Pinamar 24. Agregó que “hay operaciones (mediáticas) detrás de cada inconveniente” para luego confirmar que el sitio estaba cerrado de manera momentánea.

En su explicación reiteró que los médicos cubrían varios días seguidos y eso fue causando un agotamiento a lo largo del tiempo. Primero el jefe del área se tomó licencia por tiempo indefinido, su reemplazante –oriundo de Dolores- presentó un cuadro de hipertensión que lo llevó a presentar su renuncia y un tercer facultativo renunció por tener otros trabajos. Ya con el problema generalizado se decidió el pasado fin de semana el cierre momentáneo de la sala.

Ahora, tras la confirmación a nivel regional del envío de profesionales aspiran a la reapertura el próximo 1 de enero. De hecho, se informó que habrá un médico para cubrir la guardia de cada uno de los días.

La terapia no es un servicio como otro que se dice un día sí o un día no. Con dos días cubiertos, nada más, tuvimos que cerrarla temporariamente hasta cubrir el recurso humano. Gracias a Dios la situación está casi resulta y queda un pequeño bache. Algunas de las personas que deben cubrir viajaron por las fiestas y, si Dios quiere, ya tendríamos ele quipo completo para tenerla al 100%. Ahí tenemos que poner el foco de la noticia hemos logrado conseguir el recurso humano. No teníamos los mejores sueldos de terapia de la región y tenemos que hacer una mejora salarial y estábamos comenzado a hacerla. Si no tenés en quien invertirla no lo solucionas. Más de 9 millones de pesos en sueldos profesionales. Mira si para nosotros va a ser un tema menor.