Durante el lunes se volvió viral el video registrado en el hall del primer piso del Palacio Municipal en donde el responsable del Centro Cultural Sarasa se acercó para reclamarle a los funcionarios por la negativa de la habilitación de ese lugar y la burocracia que llevó a que los trámites demoraran más de 2 años y medio hasta cerrar el sitio.

El secretario coordinador, Miguel Vallo, fue el encargado de relatar a medios lo sucedido en ese momento de la mañana de ayer. Afirmó que luego de apagarse la cámara fueron insultados tanto el intendente, Esteban Santoro, como la secretaria de gobierno, Mara Simiele.

Vallo, sobre la intervención de Rafael Climente, afirmó:

Por otro lado, reiteró lo que ya había manifestado a CNM el día viernes en donde informó que a la presentación realizadas por el arquitecto que elaboró los planos se le hicieron correcciones, se enviaron notificaciones para que se ejecuten y nunca obtuvieron respuestas ni del profesional ni de Climente.

Recalcó que durante casi 3 años hubo actividades culturales sin ningún tipo de trabas. Sin embargo, cuestionó que la semana pasada se haya hecho un evento de baila que no estaba habilitado para ese tipo de lugares y menos en momentos de pandemia.

Lo notificamos de una actividad que no se puede hacer. No está habilitado para hacer bailes. No están permitido en lugares habilitados para tal efecto mucho menos van a estar permitidos en lugares que no están habilitados