CAPITÁN SARMIENTO: Encontraron a la joven que fue secuestrada y publicó fotos amordazada vía Facebook

NACIONALES

Anoche la policía halló a la joven Cecilia Barroso quién estuvo desaparecida por casi 8 horas en la localidad bonaerense de Capitán Sarmiento.

El caso conmocionó a esa ciudad porque durante el mediodía del martes en el Facebook de la chica aparecieron fotos de ella amordazada con el mensaje: “En una hora en el puente de fierro. Quiero la plata del auto que te compré y me lo encajaste fundido. ¿Qué te pensaste, que no te iba a encontrar? Mirá lo que me encontré yo”.

La familia entró en pánico porque no había vendido ningún vehículo y llamó a la policía.

Rápidamente se montó un operativo en la zona rural de ese partido dado que en las fotos se veía un maizal. Hubo sobrevuelos en avioneta y todo el personal del CPR y de la comisaría salieron al campo para dar con la chica.

Finalmente, cerca de las 21 la encontraron en estado de shock y la trasladaron al Hospital San Carlos. Para este miércoles se esperaba que preste declaración ante la justicia.