Parque de la Costa ofreció el retiro voluntario a sus 500 trabajadores

Finalmente, Sociedad Comercial del Plata le puso punto final al Parque de la Costa. En el día de ayer, el holding le mandó un mail a todos sus empleados ofreciéndoles un retiro voluntario a pagar en tres cuotas. Los trabajadores se movilizan a las puertas del holding para reclamar que no cierre el parque.

Un total de 500 empleados del Parque de la Costa, Aquafan, Teatro Niní Marshall, Tigre Center y ChinaTown Tigre recibieron en sus casillas de correo la peor noticia.

La propuesta que hace el holding liderado por Ignacio Noel señaló:

“El retiro voluntario consiste en el pago de una gratificación extraordinaria equivalente a la indemnización “simple” prevista en el art. 245 de la LCT más un 30% adicional.

Igualmente se ofrece el equivalente al preaviso “simple” más un 30% adicional. Dicho pago se haría efectivo en tres cuotas mensuales iguales y consecutivas. Al egreso se liquidarán los rubros salariales que corresponden a las vacaciones no gozadas, SAC proporcional y haberes de suspensión del mes.

El retiro voluntario se instrumentará mediante escritura pública y usted tendrá la posibilidad de revisar el texto con la asistencia del gremio o de un profesional de su elección.

Tristeza, bronca y angustia invadieron a los empleados, muchos concurrían todos los días desde1997. Nadie los contactó, pese a que pidieron diversas reuniones con la empresa. En horas de la tarde serán recibidos en la delegación del ministerio de Trabajo bonaerense.

Gabriel Farías, Secretario General de la rama parques de diversiones del Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP) señaló a BAE Negocios:

“Nosotros no queremos que nos indemnicen queremos trabajar, queremos que el Parque no cierre, que presenten los protocolos que no presentaron y que pidan la reapertura.

Muchos trabajadores nos estamos manteniendo sólo con el ATP que nos da el Gobierno. Ahora nos quieren despedir y nos ofrecen el 65% de lo que nos corresponde, ya que rige la prohibición de despidos. Queremos trabajar”.