Lucrecia Pazos publicó en las últimas horas una carta en redes sociales en donde critica, sin mencionar su nombre, a un miembro del ejecutivo local. Se trata de la madre de Mailén, la nena de 11 años que desde su nacimiento lucha contra varias patologías entre las que se encuentran: fisura palatina, síndrome de línea media, hipoplasia de síndrome calloso, hidrocefalia, astrálago vertical y escoliosis.

De todas las operaciones que ha requerido la pequeña a lo largo de su vida para la última se colocaron alcancías en distintos lugares de la ciudad y la operación se le practicó en la Fundación Favaloro a inicios de octubre.

En su carta Lucrecia hace foco en “una persona que desempeña un cargo político de importancia” y quién – al solicitarle ayuda para solventar los costos de la operación y de movilidad – le pregunta: ¿Cuándo terminás? En una clara alusión a que deje de pedir al estado local dinero para el tratamiento de la menor.

La respuesta fue contundente:

Hoy con esto acá y con alguien que avala mí respuesta que es no lo sé y ninguna mamá con un hijo con discapacidad lo sabe. Nosotras no buscamos el fin de algo por que el fin para nosotras sería algo impensado e inimaginable. Luchamos día a día. Nos levantamos y acostamos con la visión de día a día mejorar la calidad de vida y prolongar la vida de nuestros hijos.

A vos que espero te llegue está respuesta y a quien tenga o este ocupando un cargo público, a quien tenga un familiar amigo o quien sea...Jamás le preguntes a una madre con un hijo en lucha cual es el fin porque el fin sería no seguir. No continuar, no poder luchar más, el fin sería lo peor q te puede pasar.

Por mí parte no espero un fin. Espero un mañana, un futuro y un podemos seguir y estar mejor día a día.

Espero el fin de mis días con la continuación de un futuro enorme para mí hija. No se termina, se sigue, se pelea, se lucha y se valora la vida.