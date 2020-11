ANSES dio a conocer el calendario de pago a jubilados de noviembre

NACIONALES

Es para los jubilaciones y pensiones, Pensiones no contributivas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, de la Prestación por Desempleo y Asignaciones Familiares y de Pago Único.



La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó cuál será el calendario de noviembre para el pago de jubilaciones y pensiones, Pensiones no contributivas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, de la Prestación por Desempleo y Asignaciones Familiares y de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción).





Todavía no se conocen definiciones sobre qué ocurrirá con IFE 4, es decir, el cuarto pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).





El calendario de pago para jubilados y pensionados se dividirá en dos. La primera tanda los que perciben menos de $20.374, cobrarán desde el martes 10 hasta el viernes 20 de noviembre. A partir del martes 24 cobrará el resto de los beneficiarios.





Jubilados y pensionados que no superen los $20.374





• DNI terminados en 0: cobrarán el martes 10 de noviembre

• DNI terminados en 1: cobrarán el miércoles 11 de noviembre

• DNI terminados en 2: cobrarán el jueves 12 de noviembre

• DNI terminados en 3: cobrarán el viernes 13 de noviembre

• DNI terminados en 4: cobrarán el viernes 13 de noviembre

• DNI terminados en 5: cobrarán el lunes 16 de noviembre

• DNI terminados en 6: cobrarán el martes 17 de noviembre

• DNI terminados en 7: cobrarán el miércoles 18 de noviembre

• DNI terminados en 8: cobrarán el jueves 19 de noviembre

• DNI terminados en 9: cobrarán el viernes 20 de noviembre





Jubilados y pensionados que superen los $20.374





• DNI terminados en 0 y 1: cobrará el martes 24 de noviembre

• DNI terminados en 2 Y 3: cobrará el miércoles 25 de noviembre

• DNI terminados en 4 Y 5: cobrará el jueves 26 de noviembre

• DNI terminados en 6 Y 7: cobrará el viernes 27 de noviembre

• DNI terminados en 8 Y 9: cobrará el sábado 28 de noviembre