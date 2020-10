TANDIL: Enfermera se recupera luego del ataque de dos perros rottweilers

ZONALES

María Mercedes Tobajas es enfermera y el 30 de mayo de 2020 quedará grabado en su memoria porque dos perros rottweilers la atacaron en la calle y un automovilista la salvó y llevó con urgencia a un hospital.

Al dialogar con el programa “Cosas que Pasan” de la señal ECO TV narró el drama para poder retornar a la normalidad luego de 5 meses de trabajos de rehabilitación. La mujer sufrió daños severos en uno de sus brazos y aplastamiento de discos lumbares.

El hecho se desencadenó cuando se disponía a asistir a uno de sus pacientes que vivía a tan solo una cuadra de su casa, descendió de su vehículo, el cual había estacionado en la esquina de las calles Santos Vega y Carlos Gardel, y se topó con los canes, que se habían escapado de la vivienda de la esquina.

“Los perros se me abalanzaron y yo quedé inmóvil, porque no tenía a dónde treparme ni tampoco de dónde sujetarme. Solamente agarré muy fuerte mi maletín. Afortunadamente justo pasó un muchacho con su nene, de siete u ocho años, percibió la situación y dio marcha atrás. Yo, frente a los dos animales, pude agarrar la manija del auto, abrir la puerta y tirarme en el asiento trasero”, narró Tobajas.

Reveló la víctima que a los perros ya los conocía debido a que cuando eran cachorros ingresaban a su casa y ella debía tocarle timbre a su vecina para que los fuera a buscar.

Incluso, contó que algunos de los residentes de la zona de El Cerrito le comentaron que ellos también tuvieron inconvenientes con los mismos rottweilers y señaló que a su hijo el año pasado los mismos perros le habían mordido una mano.

“Nunca se acercaron a pedirme perdón”

Tras el violento suceso, Tobajas clamó que los dueños de los animales nunca se acercaron a pedirle disculpas ni tampoco a preguntarle si necesitaba algo.

“Son bastantes apáticos, y con eso no hago un juicio de valor, porque capaz son excelentes personas. Pero, de hecho, cuando eran cachorros y venían a casa, nunca se disculparon”, aseveró.

Recordó que “cuando el muchacho me salvó la vida, le pedí que diera la vuelta a la manzana y me acercara a mi vehículo. Pero como los perros seguían ahí, le solicité que me esperara cinco minutos hasta que se fueran. Cuando lo hicieron, subí a mi auto y llamé a la Policía”. Con temor y en un estado de exaltación, notificó a los uniformados que los canes estaban sueltos en El Cerrito.

Minutos más tarde arribó un móvil policial y los agentes les tocaron timbre a los dueños para avisarles que sus mascotas estaban sueltas y habían atacado a una señora.

“Salieron a buscar a sus perros y cuando volvieron pasaron por delante de mí. Por el shock, yo no había percibido que realmente tenía mucha sangre en el brazo. Pero ellos igualmente se metieron en su casa y la mujer, desde lejos y de una manera medio prepotente, me preguntó si quería una gasa”, relató

La denuncia y los perjuicios

Afirmó la víctima que radicó la denuncia pertinente tanto en la comisaría Primera como en Bromatología y reveló que a los dueños de los animales ya les iniciaron una causa, no solo porque ella quedó con una discapacidad sino porque también existe la posibilidad de que vuelvan a atacar.

Contó además que sus vecinos, sabiendo lo que ocurrió, aún continúan subiendo a los perros a sus camionetas sin bozal y sin correa.

“Yo no digo que esta gente los haya criado para matar, se ve que los atienden bien. Pero me sucedió a mí, y gracias a Dios no a una criatura”, expresó y completó: “No pasó a mayores porque tuve el instinto de subirme. Si no, no sé en qué estado estaría”.

De todas formas, lamentó que aún sufre ataques de pánico recurrentes y que no descansa bien por las noches ya que sueña constantemente con el ataque. Asimismo, contó que tiene limitaciones para hacer las tareas del hogar, por lo que debió contratar a muchos asistentes.

Finalmente, indicó que desde la Dirección de Bromatología del Municipio le dijeron que este tipo de perros deben tener un chip, un seguro y que tienen que pasearse con correa y bozal, como así también necesitan un perímetro importante que esté bien cerrado.

Fuente: El Eco