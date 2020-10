En las últimas semanas el organismo que dirige Luana Volnovich inició restructuraciones internas y, en distintos municipios, comenzaron a conocerse las cesantías de autoridades anteriores que habían asumido durante el gobierno de Mauricio Macri para reubicar a nuevos funcionarios.

En el caso de Madariaga Emiliano San Martín, quién supo ser el referente local, fue despedido y el bloque de concejales de Juntos por el Cambio emitió esta mañana un proyecto de resolución a ser debatido en el HCD local para rechazar este accionar.

En el escrito se recuerda que en plena pandemia rige un decreto que prohíbe los despidos. No obstante, igual se aplicó y por eso lo consideran arbitrario.

Pero en el país del “Haz lo que yo digo mas no lo que yo hago”, el Estado puede darse el lujo de despedir a sus empleados, en el mismo contexto que pide a los privados que no lo hagan.





Así lo hizo con empleados del Anses, de SENASA, de PAMI y otros desde el mes de marzo. ¿Esto no es generar desempleo?

No hay motivos para su despido, y el mismo telegrama lo dice. A San Martín no es que no se le renovó el contrato, sino que lo despidieron lisa y llanamente sin causa, sin explicaciones, ni razones.

Seguramente su lugar sea luego ocupado, como ha sucedido en otras localidades, por personas con procedencia de fiel militancia al gobierno de turno Nacional y Provincial.

Emiliano, en cambio es un vecino de General Madariaga que con responsabilidad y compromiso recibía a los abuelos y les brindaba todo lo que estaba a su alcance para resolver los distintos tipos de problemáticas.