MADARIAGA: Quiso ahorcar a su ex pareja, le dijo “te voy a matar” y terminó detenido

MADARIAGA

Un hombre con condenas previas quedó en calidad de detenido luego de atacar a su ex pareja, y madre de sus hijos, cuando esta salía de la casa de una amiga en la zona de calle 14 y 143 del barrio San Martín B.

El implicado, que tenía una perimetral para no poder acercarse a su ex, la tomó del cuello para recriminarle que no podía ver a sus hijos y lanzó la frase: “Si hacés la denuncia te voy a matar. Esto que te estoy haciendo te lo buscaste vos y no voy a parar hasta verte muerta”.

La víctima logró zafarse y llamó a la policía que logró aprehenderlo rato después.

En las últimas horas el inculpado se negó a declarar y quedó detenido por los antecedentes que posee.