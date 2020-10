GENERAL LAVALLE – PONTE: Luego de denunciar un cumpleaños de 15 en un campo, el intendente dijo que “se la banca” y pidió respeto a los vecinos

José Rodríguez Ponte dio la orden de denunciar penalmente al propietario del campo “Santa Teresita” por la realización de un cumpleaños de 15 a una joven el pasado sábado 3 de octubre y afirmó que irá hasta las últimas consecuencias.

Un medio de comunicación le advirtió al mandatario acerca de ese festejo y a ese comentario del periodista se le sumaron mensajes por la red social Facebook que aportaban datos sobre la falta cometida por unas 130 personas que, se cree, estuvieron en el lugar para la celebración.

Ponte explicó que promovió la presentación judicial ante el Fiscal Federal de Dolores Juan Pablo Curi y la misma recaerá en el Juez Alejo Ramos Padilla porque consideró que la realización del cumpleaños pudo “impactar desfavorablemente en el Partido de la Costa” dado que todos los participantes eran de ese distrito.

Yo sé que no se estila hacer esto (por la denuncia) pero yo soy políticamente incorrecto y hay que bancársela. Es lo que corresponde. Cuando me enteré me dije: viene gente a nuestra jurisdicción y piensan que esto es un piedra libre. Esto no es tierra de nadie.