El Gobierno autorizó la vuelta de las clases presenciales

NACIONALES

El Gobierno nacional, por medio del Consejo Federal de Educación, autorizó este jueves el retorno gradual de las clases presenciales y las provincias de todo el país podrán determinar la apertura de las escuelas basadas en un indicador epidemiológico.Tras una extensa reunión entre los 24 ministros de Educación de cada una de las jurisdicciones, se acordó unánimemente el uso del semáforo de circulación del coronavirus Covid-19 para fundamentar el regreso "de forma progresiva y escalonada aplicando los protocolos aprobados en el mes de julio".Explicó el titular de la cartera educativa nacional, Nicolás Trotta, en su cuenta de Twitter.

El indicador está dividido en alcance alto, moderado y bajo el nivel circulación del virus, lo que utilizarán los distritos como guía para permitir o no abrir los establecimientos, siempre con presencialidad limitada y bajo el cumplimiento del protocolo sanitario aprobado en el mes de julio.



Es decir, si se clasifica a una provincia con riesgo alto no se autorizará la vuelta a clases presenciales; en el caso de riesgo medio sólo se podrá regresar en algunas escuelas y cuando el riesgo sea bajo habrá una vuelta progresiva a las aulas



También, las autoridades establecieron el desarrollo de actividades en espacios abiertos y de no más de 10 alumnos a la vez destinadas a la revinculación, como podrán ser propuestas artísticas, deportivas, de apoyo escolar, entre otras.

Asimismo, se remarcó que la toma de decisiones debe ser abordada por cada autoridad provincial de manera multidisciplinaria y sin desobedecer las nueve condiciones impuestas por los especialistas de salud.



Estos requisitos contemplan contar con representantes de educación en el Comité Operativo de Emergencia (COE) para la toma de decisión del reinicio de actividades, evaluar la forma de traslado del alumnado y los docentes, y el abordaje de estrategias para estudiantes convivientes de personas con factores de riesgo, entre otros.



"Somos promotores del regreso a las aulas, siempre garantizando el cuidado de la salud y, por ello, nos hemos preparado desde el inicio para volver a reencontrarnos con nuestras niñas, niños y adolescentes".

Señaló el ministro Trotta.

.