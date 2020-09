MADARIAGA: Pato’s Pub cumple 29 años de historia y su propietario llamó a “poner el pecho a las balas” en este momento

MADARIAGA

El clásico café de Avellaneda y Sarmiento abrió un 14 de septiembre de 1991. Era la típica confitería del pueblo en una esquina de paso obligado y a metros de los bancos con la diferencia que el salón era amplio y allí se hicieron distintas noches de música y shows para imponer una impronta. Pato’s Pub se ha convertido en una marca que ha atravesado distintas etapas y que subsiste.

Carlos Sillisqui, su propietario, ha transitado toda una vida en su local y ha visto crecer a sus hijos y, ahora, a su nieta. “Hoy es un día muy especial para mí. Cumplimos 29 años y no es poco”, dice.

Si bien ha tenido épocas memorables y otras no tanto, el comerciante gastronómico dice que no se puede quejar: “Hay que tener respeto pero no miedo”, lanza al hacer referencia al coronavirus.

Para él, lo primordial es tener “salud, trabajo y que la familia te respalde” en cada uno de los momentos que le tocan transitar.

“Cuando comencé era uno de los más jóvenes y hoy soy, en el rubro, el más viejo”, lanza Carlos quién llama a los colegas y amigos comerciantes a “ponerle el pecho a las balas en este momento” e insta a llevarlo con firmeza para transitar la actual crisis que afecta a todos.

De para palos en el Bowling a empresario. Toda un camino recorrido con trabajos como mozo y encargado en distintos reductos de l costa. “Soy de Madariaga. Lo defendí y lo defiendo”, lanza al recordar a algunas personas que se sientan en las mesas de Pato’s y despotrican de la ciudad.

Hoy Sillisqui sueña con retornar a la época dorada en donde los artistas locales desfilaban por su comercio con música durante las veladas nocturnas. “Quiero empezar de cero y que vayan todos a tocar”, explica.

Su comercio es, sin lugar a dudas, un punto de encuentro indiscutido en el centro neurálgico de la ciudad que sirve como lugar de encuentro para todos los que conocen poco o muchos de Madariaga