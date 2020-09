IFE 4 ¿Qué va a pasar con el cuarto pago del bono de Anses de $10.000?

NACIONALES

“No puedo dar opiniones sueltas porque el Gobierno está estudiando las alternativas, pero está claro que los planes sociales deben estar asociados al trabajo, con capacitaciones en oficios y posibilidad de terminar el secundario”.

El lunes pasado terminó el operativo de pago de la tercera edición del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el bono de $10.000 que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a trabajadores no registrados, monotributistas de las primeras categorías y otros sectores golpeados por el freno a la actividad económica que supusieron la pandemia de coronavirus Covid-19 y las medidas de distanciamiento social dispuestas para enfrentarla.El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, manifestó que las prestaciones sociales como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) “tienen que estar asociadas al trabajo” como con “capacitarse en oficios y terminar la escuela”, y precisó que el pago del IFE 4, la cuarta edición del pago, “se está estudiando”.

Agregó.



El cuarto pago, que arrancaría en octubre, todavía no está decidido. No obstante, de haber un cuarto bono de Anses deberá ser definido antes del 8 de octubre, fecha en la que el organismo que conduce Fernanda Raverta abonará la Asignación Universal por Hijo (AUH) de acuerdo al calendario establecido.



En ese marco, el organismo previsional informó cuáles serán los calendarios de pago de octubre para jubilados y pensionados, Pensiones no contributivas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, de la Prestación por Desempleo y Asignaciones Familiares y de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción).



El calendario de pago para jubilados y pensionados se dividirá en dos. La primera tanda —los que perciben menos de $20.374— cobrarán desde el jueves 8 hasta el jueves 22 de octubre. A partir del viernes 23 cobrará el resto de los beneficiarios.



En tanto, el ministro de Economía Martín Guzmán dijo en una entrevista con Infobae que medidas como el IFE seguirán si son necesarias.



“La pandemia no cedió. Lo que tenemos al mismo tiempo son restricciones fiscales fuertes, pero dentro de esas restricciones seguiremos tomando las medidas factibles para proteger a quienes tengamos que proteger. Hoy no hay una respuesta unívoca, depende de cómo evolucione la pandemia”.

Aseguró.



La nueva etapa del programa de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se definirá “antes de fin de mes”, según confirmó la titular de la Anses, Fernanda Raverta, que sostuvo que se está evaluando “si existe un cuarto pago o se avanza en otra política social de acompañamiento con otras perspectivas”.

Concluido el pago de la tercera ronda del IFE, la posibilidad de que futuros pagos de la ayuda de $10.000 se circunscriban a un universo de jóvenes de entre 18 a 24 años es una de las opciones, pero, por ahora, no está definido ya que la decisión del Gobierno es “no abandonar” a ningún argentino en medio de la pandemia.



“Antes de fin de mes se va anunciar cómo sigue el IFE porque en octubre habría que empezar a pagarlo de nuevo”.

Dijo Raverta en una entrevista con Télam.



“Se está pensando dentro del Gabinete Económico en cómo avanza la pandemia y en ver el impacto de los tres IFEs en las familias y en la economía. Estamos evaluando si existe un cuarto pago del IFE o vamos a construir otras políticas sociales de acompañamiento con otras perspectivas”.

Aseguró la titular de Anses.



En ese sentido, sostuvo que “el Gobierno piensa en la producción, el trabajo y el empleo como motor de la economía y quiere poner toda la energía y los recursos en generar más trabajo al acompañar procesos productivos”.



Sin embargo, aseguró que, mientras se conviva con la pandemia, “tenemos que ver cómo hacer para no abandonar a ningún argentino o argentina”.



“La pandemia va ofreciendo una realidad distinta para analizar la realidad. Por eso no podemos decir ni cuántos IFE va a haber ni cómo van a ser. Lo que hacemos todo el tiempo es revisar en función de la salud y la situación económica y a partir de ahí tomar las decisiones”.

Afirmó.



Y agregó:

“Todo se piensa en base a la pandemia. Están todas las opciones sobre la mesa”.