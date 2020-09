Fue campeón con Independiente en el Maracaná, pasó por Racing, brilló en México y hoy vive en la selva

Nuno comenta que los escorpiones negros que se puede cruzar por la selva no son “tan venenosos” como los que hay en el estado de Sonora. Sí, te dan fiebre, pero no representan tanto peligro. También que nadando en el mar hace unos días se cruzó con cinco mantarrayas de unos “tres o cuatro metros que sacaban las aletas para afuera” y generaban ciertos escalofríos.

O que hay lagartijas y mariposas por doquier, que de vez en cuando lo visita “algún que otro tucán” y que en el camino a veces aparecen “monos salvajes” porque allí hay mucho zapote, la fruta de la que se alimentan. Tal vez ve pasar un ciervo o por la playa alguna tortuga acuática.

Lo cuenta con empatía por el ambiente en el que eligió vivir, con cariño. Pero en ninguna de las anécdotas que repasa sobre su nueva vida en la selva de Tulum se expresa como aquel día en el que salió al medio del campo de juego del Gigante de Arroyito para presentarse ante los fanáticos de Rosario Central durante el entretiempo de un clásico contra Newell’s. Solo allí su piel se eriza tanto como el tono de su voz cuando lo revive.



Roberto Molina fue un mediocampista de pie fino que surgió de Ferro, pero tuvo sus mejores horas en el fútbol argentino con la camiseta del Canalla y de Independiente, club con el que alzó la Supercopa Sudamericana ante Flamengo en el mítico Estadio Maracaná, donde fue titular en el duelo que definió la corona gracias a la diferencia de gol obtenida previamente en Avellaneda (2-0). Luego de una extensa estadía en el fútbol mexicano y un retiro en Caballito con previo paso por Racing, el Nuno se instaló en la selva mexicana para llevar adelante un proyecto que pretende asentar la primera ciudad autosustentable solar en esta zona turística de México.

“Estoy en Tulum. Le decimos la selva, pero no es que estoy metido en la selva amazónica porque no estoy preparado ni es algo que siento. Pero este es un lugar maravilloso. A ocho minutos de la playa, del caribe mexicano. Me asenté en un sector de selva, porque acá hay mucha selva. Es un lugar maravilloso energéticamente.

Todavía hasta hoy hay selva, aunque lógicamente la ha destruido el avance del hombre", explica ante Infobae sobre esta vida que empezó a construir hace más de siete años. “Estoy sobre la carretera, entre la pirámide de Tulum y la pirámide de Cobá. Estas tierras todavía son ejidales, que no han sido habitadas o trabajadas por el avance del sistema, de los humanos. No han sido trituradas”.