(VIDEO) Le puso la cara de Mel Gibson a sus productos de miel y el actor la demandó, pero multiplicó sus ventas

INTERNACIONALES

Pareciera que el actor estadounidense Mel Gibson le hizo un enorme favor a una educadora chilena desempleada al amenazarla, a través de sus abogados, con demandarla por usar su imagen en un frasco de miel que vende para mantenerse en tiempos de pandemia: gracias a ello aumentó sus ventas y hoy sueña con exportar su producto.Yohana Agurto fue advertida por una oficina de abogados estadounidense, que se identificó como representante del actor, de acciones legales en su contra si no dejaba de publicitar su miel con la imagen del actor. La mujer se vio obligada a bajar la publicidad de su producto el martes por la noche.Agurto dijo el miércoles a The Associated Press que el problema ``que me tuvo sumergida en la angustia, hoy en día se transformó en sueños, en proyección'‘.

Tras el susto inicial por el correo de los abogados, pidió ayuda en redes sociales y, ``a partir de ese tuit...de manera explosiva, la gente empezó a manifestarse ofreciéndome ayuda'‘.



La amenaza hacia Agurto despertó una gran solidaridad en redes sociales, que incluyó la oferta de ayuda gratuita de expertos en diseño para crear una nueva publicidad sin la imagen de Gibson, y le entregó una gran promoción que difícilmente habría logrado por sí misma.



La etiqueta original de los pequeños frascos de miel, muestran una imagen de Gibson caracterizado como el personaje William Wallace de su película ``Corazón valiente``. En la parte inferior se lee “Miel Gibson’' y arriba dice: “Sólo para (figura en rojo de un corazón) valientes'‘.





Agurto, madre de cuatro, trabajaba en asesorías educacionales en varias escuelas, pero perdió su trabajo en marzo, cuando todas las escuelas fueron cerradas en Chile para evitar los contagios del nuevo coronavirus entre los estudiantes. Aún se desconoce cuándo reabrirán.





Sin ingresos, decidió vender 25 kilos de miel que tenía guardados y los publicitó en Twitter como (at)Miel_Gibson.

Cuando se le acabaron empezó a comprarla a pequeños productores apícolas de Ñuble, en el sur porque así ellos ``evitan tener que verse en la obligación de entregarle (la miel) a grandes industriales a precios que no necesariamente les beneficia'‘.



El objetivo inicial de la mujer era vender su miel puerta a puerta, pero ahora ``esto tomó tal connotación que mi sueño es estar en los grandes supermercados. Mi sueño es llevarlo al extranjero'‘.



La mujer ha recibido correos de chilenos que viven en el extranjero para ofrecerle ayudarla a vender en el exterior, así como de instituciones y organizaciones que no identificó.

``Me han escrito en todos los idiomas. Me han ofrecido ayuda de distintos lugares, desde Australia, desde Berlín, desde México'‘.

Declaró a AP.



Sobre el uso de la imagen del actor, la chilena admitió que:

“nos equivocamos por desconocimiento, pero jamás hubo mala intención.’' Ahora, con ayuda, está diseñando una nueva etiqueta ``que cumpla con la normativa sobre derechos de imagen tanto en Chile como a nivel internacional'‘, escribió en el tuit en que comunicó que su miel ``no llevará la etiqueta de la controversia'‘.