Operativo policial en Ruta 2 permitió infraccionar y aprehender a personas

ZONALES





Personal del Destacamento Vial Samborombon, bajo las órdenes del Subcomisario Gastañaga en la Ruta 2 Km 60 desplegaron un amplio operativo de prevención vehicular. Debido a las Picadas Clandestinas y controles de prevención por COVID-19.





Los efectivos aprehendieron a Pehuén C. (33) y Claudio C. (27) quienes se movilizaban en un Fiat Palio al no poder justificar su tránsito en la zona. Además, en la requisa realizada, incautaron en poder de Pehuén, cuatro envoltorios de nylon conteniendo cocaína.





Intervino la UFIyJ Nro. 16 de La Plata

Asimismo, secuestraron por documento falso una moto Harley Davidson, cuyo conductor violó el artículo 205 como asi también los efectivos constataron que poseía la oblea de la VTV apócrifa.





También secuestraron una moto BMW S1000, cuyo conductor al advertir la presencia policial, emprendio la fuga en contramano y a alta velocidad, siendo rápidamente interceptado por personal de la Motorizada.





En total interceptaron 104 vehículos, 45 motos, labraron 65 infracciones, retuvieron 27 licencias, constataron 33 delitos y aprehendieron a 34 personas.