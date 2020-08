NUEVO PROCREAR: Mañana relanzarán con foco en la construcción y créditos de hasta $500.000 para refacciones

NACIONALES

Desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat destacaron que la versión 2020 del programa mantendrá su “espíritu federal original”.







Por eso, estará orientado a la construcción de nuevas viviendas y no a la compra de viviendas ya hechas, como sucedió entre 2016 y 2019, durante la gestión de Mauricio Macri.

Una de las novedades es que se va a ampliar el rango de salarios mínimos para poder acceder al programa. Según adelantaron desde el ministerio, va a haber cuatro segmentos de ingresos que van desde 0,5 salarios mínimos (cerca de $8.500) —para acceder a los microcréditos para pequeñas mejoras— hasta 4,5 salarios (casi $76.000). El salario mínimo es de $16.875.



“Esto permite la entrada de familias monoparentales o con jefas de hogar, que estadísticamente ganan menos”.







“El Procrear es un buen sello, muy potente, y va a volver a ser muy potente en manos de un Estado que entiende que el mercado financiero no reemplaza el rol del Estado, pero que podemos trabajar en conjunto”.

Señaló la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa,

Según detalló la ministra, la iniciativa presentará nuevas modalidades, además de mantener las líneas históricas y de concretar entregas de viviendas de manera virtual en diferentes puntos del país.



”A las líneas históricas sumamos más incentivos a mediana escala, es decir, desarrollos habitacionales que permitan construir edificios de viviendas multifamiliares, en conceptos urbanos de pequeñas o medianas ciudades; significa que agregamos una escala intermedia entre la construcción individual y el desarrollo urbanístico”.



"Muchos sectores de la sociedad van a estar interesados en acceder a la vivienda con una fórmula pagable"

Y anticipó que será una opción seductora para quienes están a la espera de un crédito hipotecario.





Bielsa adelantó, además, que Procrear se complementará con un programa para acceder al terreno.



“En muchos lugares es más caro el suelo que la casa. Muchos sectores no pudieron acceder al programa Procrear por esa restricción. Pasó en el Gran Rosario y muchas familias tuvieron que trasladarse a las localidades cercanas para adquirir un lote y esto hizo que subiera el valor del suelo”.



El Presidente Alberto Fernández relanzará este martes el Plan Procrear, con varios cambios con respecto a las versiones anteriores del programa para acceder a la vivienda. Está previsto que el anuncio se realice a las 11:30, con la participación, en forma virtual, de intendentes de las ciudades donde se realizarán las obras.A partir del martes, ya estarán abiertas dos líneas del programa, que son las destinadas a las reformasA partir del martes, ya estarán abiertas dos líneas del programa, que son las destinadas a las reformas. Serán microcréditos de $50.000 para pequeñas mejoras (tanto para propietarios como para inquilinos) y otros de $100.000, $250.000 y $500.000 para refacciones.Además, se anunciará la entrega de las 11.000 viviendas del programa que quedaron sin terminar y la construcción de unas 34.000 viviendas para los próximos años. La fecha de inscripción para esa línea del programa aún no fue confirmada.Con todo, el Procrear 2020 tendrá una línea para desarrollos urbanísticos, donde se brindará acceso a crédito hipotecario para la compra de viviendas nuevas en uno de los desarrollos del programa. Y también un plan para acceder a lotes con servicios para la construcción de viviendas. Ambos ya están en la página web del organismo, pero la inscripción aún no fue abierta.De acuerdo con el Decreto 85/2020, publicado en enero de este año, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat ejercerá la Presidencia del Programa Procrear y será la autoridad de aplicación del Fondo Fiduciario. La Anses, en tanto, tendrá la vicepresidencia del Comité Ejecutivo, integrado además por los ministerios del Interior, de Economía, de Obras Públicas y de Desarrollo Productivo.En la Argentina, más de 3,5 millones de familias —alrededor de un tercio de la población— no tiene acceso a una vivienda adecuada. Este déficit habitacional es una tendencia que se mantienen en alza desde 2001, según un informe de Cippec.