MADARIAGA: Los permisos de circulación serán autorizados en la Delegación Sur de Illia y Pellegrini

MADARIAGA

Según fuentes oficiales del municipio, desde hoy los permisos que requieren los trabajadores que realizan actividades esenciales fuera del casco urbano de Madariaga se firmarán en la Delegación Sur de Illia y Pellegrini.Quienes aún no cuenten con dicho permiso de circulación exigido en el retén de ingreso y egreso a la ciudad, podrán concurrir de 9 a 13 horas con la planilla completa para recibir el aval del municipio correspondiente.Cabe recordar que quienes desarrollen tareas rurales deben contar con la declaración jurada y no es necesario que este firmado por autoridad municipal. La misma se encuentra disponible en el siguiente link http://file:///C:/Users/Usuario/Downloads/declaracion-Jurada-productor1%20(3).pdfEl resto de los trabajadores esenciales que aún no cuenten con el “permiso de Fase 4 o 5” pueden descargarlo a través de este link https://www.madariaga.gob.ar/files/municipio/permiso-regional-fase-5.pdf para luego sí remitir a la Delegación Sur.Será condición asistir con barbijo y respetar el distanciamiento social.