MADARIAGA: Confirmaron que son 16 los casos y Santoro afirmó a CNM que se están tomando “todos los recaudos necesarios para evitar contagios”

MADARIAGA

El Intendente municipal Esteban Santoro esta mañana brindó detalles de la situación epidemiológica que enfrenta nuestra ciudad en diálogo con CNM Radio.



El jefe comunal confirmó que el número de afectados por COVID-19 en General Madariaga ascendió a 16 y lamentablemente anoche falleció el primer paciente por la enfermedad.Sostuvo que uno de los contagiados es un empleado de la oficina de Producción del municipio, por este motivo permanecerá cerrada por protección hasta nuevo aviso.Y agregó que una empleada del área de Recursos Humanos de la Municipalidad, también dio positivo. Se trata de la persona que lleva adelante la liquidación de sueldos.Por otra parte, rectificó, que hasta el momento hay 7 sospechosos, esperando el resultado de los hisopados, además de 70 personas en aislamiento.Pase a los casos positivos dentro del municipio, el Intendente sostuvo que seguirán trabajando en forma normal, pero con los cuidados adecuados.

“Hay que seguir trabajando, el municipio no puede cerrar sus puertas”.

Añadió.





Por otro lado, remarcó el trabajo que se está haciendo con el área de Seguridad, para trasladar personal de un área a otra y mencionó que se amplió el control en el sector del retén por la cantidad de casos positivos que registró Pinamar.



Y pidió a los vecinos, que independientemente de los permisos que posean, “tomen conciencia”. “Todas las personas que no deban trabajar en La Costa, por favor se queden en Madariaga, que no existe contagio comunitario.



Reiteró también, evitar viajar a La Costa mientras no sea absolutamente necesario.





Santoro señaló la importancia de que los policías que viven en Madariaga, pero cumplen servicios en otros lugares, no retornen a la ciudad, porque son personas de riesgo y contacto directo con afectados, para evitar cualquier contagio.



De este modo, aclaró que se encuentran licenciados aquellos policías que residen en otros lugares y cumplen funciones en Madariaga, pero todavía no se ha podido tomar una decisión sobre los que residen en nuestra ciudad y trabajan en otras ciudades, aunque aseguró que se está trabajando con la Secretaria de Seguridad para marcar y saber quiénes son esas personas y también mencionó al personal de salud que brinda servicios en hospitales regionales.



El Jefe Comunal se refirió a las largas colas de esta mañana en el retén y enfatizó que se debe al control estricto para verificar que solo salgan las personas esenciales.



Por otra parte, sobre el caso positivo de una empleada del Hogar de Ancianos, el Intendente dijo que se trata una mucama que se encontraba de licencia y no estaba trabajando en los días anteriores a la confirmación del resultado de coronavirus y sostuvo que no hay de qué preocuparse:





“Era una mucama que no se encontraba trabajando por el cambio de Turnos. Estaba con licencia por eso estamos tranquilos”

“Estamos tomando todos los recaudos necesarios para evitar más afectados en nuestra ciudad”.

Y aprovechó para agregar que, junto con la Secretaría de Salud, están muy satisfechos con la decisión que tomaron en su momento con respecto al traslado de los abuelos al centro de jubilados, teniendo en cuenta la gran problemática de contagios que se está viviendo en Madariaga y concluyó: