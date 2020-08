BONO ANSES: ¿Cuándo comenzarán a pagar el 4° IFE y cuáles serán los requisitos?

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) continuaba este jueves con el pago de la tercera tanda del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE) para los beneficiarios que no perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Después de concluir con este cronograma de pagos, existe la posibilidad de que comiencen con el pago del cuarto IFE, entre octubre y noviembre.

Así, al igual que en sus ediciones anteriores, el bono de 10 mil pesos volverá a alcanzar a unos 9 millones de argentinos, que vieron mermados sus ingresos como consecuencia de la pandemia de coronavirus.



Si se tiene en cuenta el calendario de cobro del tercer IFE, su próxima edición se cobrará a fines de octubre y principios de noviembre, ya que el calendario actual terminará el 21 de septiembre.

A pesar de que aún no hay confirmación oficial, existe la posibilidad de que los beneficiarios vuelvan a cobrarlo en 45 días, primero quienes perciben la AUH y luego, quienes habilitaron una cuenta bancaria para que se les deposite el dinero.

¿Abrirán una nueva inscripción para cobrar el IFE?



Si continúan con el mismo mecanismo de pago, no abrirán una nueva inscripción, y cobrarían las mismas personas siempre y cuando cumplan con los requisitos que Anses dispone.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al IFE?



• Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.



• Tener entre 18 y 65 años.



• Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; una prestación de desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.



• El IFE es compatible con el cobro de la AUH, la Asignación por Embarazo (AUE) y el programa Progresar.



¿Cuáles motivos podrían dar de baja al IFE?



Quienes no podrán acceder al bono de 10 mil pesos serán las personas privadas de su libertad, así como los menores de 25 años que vivan con padres que cuenten con un trabajo en blanco.