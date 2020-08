AYACUCHO: Más de 30 mujeres denunciaron haber sido estafadas luego de realizar compras por internet de lencería y zapatos

ZONALES

Ya son más de 30 las mujeres que denuncian haber sido estafadas en nuestra ciudad luego de realizar una compra por Internet.Según información que nos acercan las propias víctimas, se trata de al menos 2 hombres que, publicitaron lencería femenina y zapatos por las distintas redes sociales y luego le dan a las futuras víctimas un link de seguimiento que acredita el pago con un cbu a nombre de Carlos Ariel Etchrpare y según denuncia al menos 1 de las víctimas en su cuenta de instagram, te dejan de contestar y luego te bloquean.Son varias las víctimas que se comunicaron con nuestro medio denunciando lo mismo.Además, en la publicación se adjuntan los datos de los supuestos estafadores.

Se advierte que hay cuentas secundarias donde se siguen estafando a mujeres y las víctimas y armaron un grupo de WhatsApp para tratar de frenar a los estafadores de alguna manera.

Se pide la difusión de esta información y prevenir cualquier tipo de estafa con modalidad on-line



Por ultimo adjuntamos una nota de una de las damnificadas que si pudo recuperar el dinero pero que advierte de la situación que vivió para que no le toque a nadie mas.

Nota de una víctima:

ESTAFA INFANTA SOFIA SHOES:

Mi nombre es R B - Resguardamos la identidad - El día 29/7/2020 realice una compra a la página de Infanta Sofia Shoes, instagram @infantasofiaargentina por $1618.Como la compra fue realizada en el hot sale tuve en consideración que el pedido podría llegar a retrasarse más de lo debido, a lo que se le sumo que “Martiniano Jeraci”, cara visible de la marca, subía todos los días historias al instagram de la marca diciendo que: Estaban colapsados porque había muchos pedidos, estaban incorporando chicas al staff para contestar mensajes, entre otras, con el objetivo de “tranquilizarnos”.Algo que me llamo la atención desde el principio, es que los precios eran extremadamente baratos, y que las promos 2x1, 3x2 y hasta 4x2 no terminaron en el hot sale, sino que siguieron hasta la semana pasada. Cabe destacar que tienen los comentarios de las publicaciones de instagram bloqueados, por lo que no podemos advertir a otras posibles compradoras de la estafa.El día 9/8 realicé la primera consulta a la página y no tuve respuesta. Así seguí los siguientes días intentando comunicarme por instagram y WhatsApp, pidiendo que me devuelvan mi dinero, que no quería el pedido, sin obtener respuestas.Luego de insistir reiteradamente, me dijeron el día 14/8 mi pedido había sido despachado, a lo que les dije que eso no podía ser ya que yo no contaba con un link de seguimiento de Correo Argentino. Me dijeron que me calmara y espere al martes que me lo iban a mandar. Las inconsistencias seguían.Se me ocurrió buscar la página en Facebook, donde rescontré comentarios de muchas chicas que habían sido estafadas, con las cuales armamos un grupo de WhatsApp. Nos dimos cuenta que todas estábamos en la misma situación así que nos pusimos a investigar.La mayoría habíamos pagado por Mercado Pago por lo que no teníamos demasiada información sobre el destinatario, solo que se llamaba María.Las chicas que realizaron la compra mediante transferencia descubrieron que la persona se llama Carlos Ariel Etchepare, 41 años de edad, CUIT 20270900977, domicilio fiscal Berra 1259, Ayacucho. Una chica consiguió su número de teléfono, al cual llame para acusarlo de estafarme y reclamarle mi dinero. Lo mismo hicieron las otras chicas del grupo. Esa misma tarde Carlos y su mujer María nos depositaron a la mayoría del grupo el dinero correspondiente. Ellos en ningún momento negaron a estafa.Nuestra investigación no termino ahí. Descubrimos que infanta Sofia Shoes no era la única marca con la que estas personas habían estafado. Previamente lo hicieron con YOULOVE_ARG y HYSTERIC_ARG. Hay una cuenta de instagram @youlove_arg.estafa.denunciar donde tiene pruebas de estas estafas.A esto se le suma que M J -iniciales ya que es menor de edad-, cara visible de todas esas marcas, tiene más cuentas con su nombre que utiliza para estafar personas. Y lo peor de todo es que esta persona es menor de edad, DNI 46.093.429, por lo que exponen públicamente a un menor a llevar a cabo las estafas.Actualmente en el grupo de estafadas por estas personas somos 28, pero puedo asegurar que hay muchísimas más personas que fueron estafadas.