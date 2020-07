VILLA GESELL: Denunciaron a policías de la Comisaría Primera por abuso de autoridad

ZONALES

En la noche del jueves, un hombre que realiza trabajos como guardia de seguridad sufrió una situación de arbitrariedad y maltrato a manos de un grupo de efectivos de la Comisaría Primera. El hecho se registró alrededor de las 22:30, cuando el hombre volvía a su domicilio en bicicleta tras su jornada laboral.El hombre explicó “tenía encima mi permiso de circulación y DNI, me ha parado varias veces la Policía de la Cuarta y nunca tuve problemas, paso todos los días por las mismas calles, pero estos dos efectivos se ofendieron porque estaba hablando por teléfono y les pedí que me esperaran, tiraron mi bici como si fuera basura, se la pasaron amenazándome con abrirme una causa, llamaron dos patrulleros más y me rodearon como si fuera un delincuente, me llevaron al Hospital donde un médico me vio, me preguntó si estaba golpeado o había tomado algo, y cuando le dije que no me dijo "listo"…En la Comisaría, me sacaron fotos como si fuera un trofeo. Cuando pude hablar con los oficiales de turno, les mostré mis papeles y me dijeron que no entendían por qué me habían detenido, y me dejaron retirarme.”El hombre remarcó la pésima actitud de los dos efectivos que lo detuvieron, que lo amenazaron y amedrentaron en forma constante.Esta mañana, la esposa del hombre realizó un fuerte descargo a través de las redes sociales:En la noche de hoy detuvieron a mi marido cuando regresaba del trabajo a casa.Teniendo su respectivo permiso para circular y su DNI encima.Quiero escrachar a la policía de la comisaría 1 de Villa Gesell por el uso y abuso de autoridad que ejercieron, no sólo llevándoselo detenido, sino haciéndole pasar vergüenza al llamar a otro patrullero y rodeándolo como si fuera un delincuente.Tratándolo mal, aludiendo que se lo llevaron detenido porque al momento de pararlo, él se encontraba hablando por teléfono y usaron eso como excusa.No sólo estuvo demorado, sino también le tomaron foto!!!Sólo dejaron que use su celular para hablarme y fue breve y yo me quedé con mil preguntas en mi cabeza.¿Quiénes se creen que son??Porque no detienen a los verdaderos delincuentes y no a un laburante que sólo va de su casa al trabajo y viceversa.Qué bronca e impotencia que tengo sepan todos lo que pasó y la clase de policías que tenemos en la ciudad.