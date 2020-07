(VIDEO) LA COSTA: La hacen caminar 10 kilómetros para llegar a su casa cada vez que regresa del Gran Buenos Aires

ZONALES

Parece inaudito pero pasa. Se llama Yanina, vive en San Clemente y es profesional de la salud. Pero desarrolla sus tareas en centros asistenciales de Buenos Aires y La Plata y debe viajar todas las semanas para desempeñar tareas y ganar su sustento.Es de los trabajadores esenciales, pero para movilizarse debe hacerlo en auto de alquiler y, con los nuevos controles que aplica el Municipio De La Costa en la Ruta 11 –en cercanías del Paraje Las Chacras- obliga al conductor a retornar y a ella a bajarse y caminar.Su DNI muestra que tiene domicilio en San Clemente y ella les asegura que al retornar guarda cuarentena. No obstante, el auto no puede pasar y ella decide caminar.Una patrulla la custodia y sus ocupantes la graban en video. Casi que la ridiculizan al compartir las imágenes y viralizarla.Se llama Yanina y no nos cansamos de repetirlo. Tiene un certificado que avala que no tiene ni tuvo COVID-19 y cada semana se somete a un testeo rápido.Llega a su casa y se resguarda alejándose de su familia; incluso su hijo al que ve a través de una ventana para tomar precauciones.Es la esencial a la que, en vez de aplaudir, la hacen caminar.