Un hombre murió tras pasar 3 horas dentro de una ambulancia sin atención y a la espera de un traslado

Con la intermediación de la Policía de la Ciudad y del Same, finalmente, llegó una ambulancia de la obra social a Villa Lugano: el hombre murió en el interior de móvil que estaba estacionado en la puerta de su casa, mientras esperaban indicaciones sobre a qué centro de salud debían trasladarlo.





Fue la mujer la que le avisó al médico que había dejado de respirar.

“Pasaron tres horas esperando dentro de la ambulancia y sin brindarle atención médica de ningún tipo, con el vehículo estacionado en la puerta de la casa, hasta que finalmente el paciente murió en el lugar”.

Sostuvo el fiscal Aníbal Brunet.

Pero no obtenía respuesta. Cuando finalmente llegó la ambulancia a la casa del paciente, el médico lo revisó e indicó que se trataba de un posible caso de Covid-19.





Era de noche y el reclamo a la obra social no cesaba, pero ella seguía sin obtener respuesta. Su marido, sospechoso de Covid-19 y de 32 años, se sentía realmente muy mal, y la mujer ya no sabía qué hacer.El fiscal Brunet, a cargo de Fiscalía P,CyF N°29, es quien investiga el caso que se conoció este jueves pero ocurrió la madrugada del 24 de junio en Escalada al 2500, en Villa Lugano.Según informaron fuentes judiciales, el hombre pidió asistencia médica a su obra social porque se sentía mal, no una sino varias veces.Ante esto, llevaron al hombre a la ambulancia y allí aguardaron que la obra social de Agentes de Loterías y Afines de la República Argentina (Osalara) les indicara a qué centro de salud trasladarlo.Según la viuda, que estaba junto a su pareja, el médico y el ambulanciero estaban en la parte de adelante del vehículo y fue ella quien les avisó que su marido había dejado de respirar.En su descargo ante la Justicia, desde la obra social aseguran que se adjuntó el contrato firmado con la empresa prestataria de las ambulancias y manifestó que esa firma también gestiona la línea 0800 a la que deben llamar los afiliados en caso de emergencia.El fiscal Brunet investiga causa como abandono de persona y omisión de auxilio y cuenta con el apoyo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales: allanaron las oficinas de la empresa prestataria de la ambulancia y al médico, a quien le secuestraron sus celulares.