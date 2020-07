Tremendo choque de una ambulancia con una vaca suelta en la Ruta 226

NACIONALES

El hecho ocurrió esta mañana cerca de las 6 cuando personal de Comisaría Primera acudió al kilómetro 392 de la ruta 226 por un incidente de tránsito.Al arribar al lugar cuando aún estaba de noche se advirtió que el conductor de una ambulancia Samak de Mar del Plata no había podido evitar colisionar con una vaca en plena ruta.La ambulancia iba en dirección Olavarría-Azul y el tránsito no fue obstruido. Producto del fuerte golpe, ocasionó la muerte inmediata al animal.Cabe recordar que el trabajo del personal policial es incesante y a diario respecto del retiro de vacas, caballos o cerdos de las rutas que atraviesan nuestra ciudad. Se apela a los propietarios de los mismos controlar que estén en el lugar asignado.La presencia de animales sueltos en la vía pública ha sido una de las principales preocupaciones planteadas desde años atrás no sólo por personal policial sino por funcionarios judiciales.