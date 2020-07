PINAMAR: La justicia intenta avanzar con la investigación por la muerte de dos jóvenes en el choque de la Avenida Del Mar

ZONALES

Según fuentes de PINAMAR 24, la justicia avanzó en las últimas horas en la investigación sobre la muerte de los jóvenes pinamarenses Valentín Suescun y Tiziana Alcalá Simieli, ambos de 18 años, quienes fallecieron como consecuencia del accidente ocurrido el jueves de la semana pasada en Avenida del Mar.En la causa, que lleva adelante el fiscal Eduardo Elizarraga, fue imputado el también joven pinamarense Máximo Mayola, señalado como el presunto conductor del vehículo, por el delito de “Homicidio culposo agravado en concurso ideal con lesiones culposas agravadas”. En principio quedó aprehendido y, luego, el juez David Mancinelli ordenó su detención.En declaraciones al programa “Nadie es Perfecto”, Elizarraga explicó que “está agravado por la conducción de un vehículo automotor y por ser más de una las víctimas fatales, es un delito que está tipificado como grave. Con la calificación actual estamos hablando de un mínimo de 3 años y un máximo de 6 años de prisión más inhabilitación para conducir”.El fiscal indicó que “en la causa está todo muy incipiente, no tengo una pericia accidentológica para hablar de esto, no tengo tampoco pericias de alcoholemia o tóxicos en sangre como para poder hablar. Lo que parece estar probado es un exceso de velocidad que también agravaría el cuadro, por más de 30 kilómetros de la máxima permitida, agrava también la calificación del hecho”.“Hay una persona detenida, la que prácticamente está probado conducía el vehículo está detenida”, respondió Elizarraga. “Esto lo manejó el fiscal (Juan Pablo) Calderón que se encontraba de turno y pidió la detención del muchacho, después el juez (David) Mancinelli concedió la detención, estuvo en calidad de aprehendido primero y luego detenido”.Además, anticipó que “los pasos a seguir tendrán que ver con los resultados de las pericias, vamos a tener la pericia accidentológica, que es lo que yo creo más importante, y después necesitamos los resultados de las pericias en sangre”.“Después, algunas declaraciones del personal policial que estuvo en el lugar en el primer momento. Entiendo que está bastante avanzado el sumario”, remarcó.La investigación de los hechos continuará en los próximos días. “Tengo 15 días para decidir si voy a pedir la prisión preventiva del imputado o no, espero contar con más elementos. También el juez en los próximos 5 días tiene que decidir, porque el defensor del imputado ya pidió su excarcelación, tendrá que decidir si lo excarcela o no. En ese caso (si lo excarcela) no estoy en condición de pedir la prisión preventiva y seguiré investigando con este hombre en libertad”.Entre otros detalles, Elizarraga dijo que “hay un montón de versiones, pero no tengo ningún dato fehaciente de quién es el auto, de cómo lo consiguió, pero a nivel responsabilidad penal no resulta ser de relevancia. Esto será un tema que la justicia civil deberá determinar responsabilidades”.“La conducción temeraria de un vehículo automotor que provoca un accidente donde fallecen personas es un delito y eso es independiente de quien sea el auto”, argumentó.Por último, sostuvo que “veremos si surgen elementos nuevos, hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice y lo que ocurre, va a llegar un momento donde el sumario va a estar completo y voy a estar en condiciones de formular la acusación”.