MAR DEL PLATA: Ordenaron hisopar a todos los trabajadores y residentes de un geriátrico

ZONALES

"Se dio prioridad a los empleados, porque se interpreta que alguno de nosotros lo pudo haber ingresado. Nosotros seguimos trabajando, con todos los cuidados, pero somos personal sanitario, entramos y salimos".

"La idea es seguir con los cuidados e ir teniendo hisopados iniciales que nos van a permitir saber cuál es la situación".

"Cualquier persona que tenga síntomas deberá hacerse el hisopado de nuevo".

"Algunas personas se me adelantaron, les pido disculpas a todos ellos. Pero la realidad es que necesitàbamos hacer un buen manejo inicial del caso, hacer todo lo que nos dijeran, asegurarnos que todos los abuelos estuvieran bien y se garantizara la continuidad de las prestaciones en el geriàtrico. Recién ahí pudimos llamar a uno por uno".

"Es una situación muy delicada, estamos tratando de manejarnos de la mejor manera, sin dar ningún paso en falso".

El caso positivo de una mujer que se encuentra internada en la Clínica 25 de Mayo, pero que llegó derivada desde un geriátrico de Mar del Plata despertó alarma cuando este martes se conoció que un empleado administrativo de la institución también dio positivo de coronavirus. Desde la institución confirmaron que se hisopará a todos los trabajadores (la mayor parte ya se realizó el test ayer) y se realizará también el examen a los 35 residentes.La médica del geriátrico Namasté, Claudia Colla, recibió este miércoles a familiares de los residentes del lugar para explicarles los pasos a seguir en cuanto al trabajo epidemiológico. Explicó que se encontraban trabajando en conjunto con el municipio y que contaban con el asesoramiento de un epidemiólogo y un infectólogo.La profesional explicó que apenas se conoció el caso de la mujer de 74 años lo reportaron a las autoridades y a partir de allí comenzaron a trabajar en el aislamiento de los contactos más estrechos. Sin permitir la visita de familiares, la institución decidió hisopar a todos los trabajadores con la certeza de que alguno de ellos había ingresado infectado a la institución.Señaló Colla quien agregó que este miércoles completarán los hisopados a los trabajadores que ayer no pudieron realizarlo.Con el positivo del empleado administrativo que se conoció el martes por la noche las medidas se extremaron y por eso decidieron que este miércoles se les realice el test a los 35 adultos mayores que residen allí.Precisó la médica.A su vez, aclaró que en caso de que den negativo, por protocolo, se mantendrá el aislamiento durante 14 días.Dijo Colla quien remarcó que algunos adultos mayores tuvieron "febrícula" (menos de 37º5), pero que en general se encuentran todos en buen estado de salud.Este miércoles los familiares se hicieron presentes en el lugar, alarmados por lo que ocurre. "Estamos tratando de contenerlos en la medida de lo posible. Es una situación delicada", explicó y dijo que ella misma se comunicó con cada una de las familias para darles detalles.Explicó.Colla señaló que por el momento hay dos casos positivos en la institución, pero no descartó que "haya alguno más" y dijo que lo sabrán con el correr de las horas cuando empiecen a recibir los resultados.La médica de la institución aclaró que el lugar no es un centro hospitalario por lo que los aislamientos se realizan de acuerdo a las posibilidades, pero señaló que están evaluando realizar traslados a establecimientos extrahospitalarios del municipio para los trabajadores. "No para los residentes", dejó en claro.Dijo.