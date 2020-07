MAR DEL PLATA: Jubilado de 81 años mató a ladrón que intentó asaltarlo

ZONALES

"Cuando disparé estaba la luz apagada".

Un jubilado de 81 años mató de un escopetazo a un delincuente que ingresó a su vivienda en el barrio Colinas de Peralta Ramos, en un hecho de similares características al ocurrido días atrás en Quilmes. El delincuente aún no fue identificado.El hombre de 81 años estaba en su casa en Azopardo al 3300, cuando advirtió que tres delincuentes intentaban ingresar. Uno de los sujetos logró meterse a través de una ventana en el baño. El jubilado tomó su escopeta Ruby Extra, calibre 14.32 y disparó.Dijo el jubilado, oriundo de Balcarce, a los policías de la seccional tercera que se hicieron presentes en el lugar.El fiscal Fernando Castro se hizo presente en el lugar del hecho y dispuso el secuestro del arma, el teléfono celular del dueño de casa y sus prendas de vestir.Este jueves a las 13 se le realizará la autopsia al cadáver. Por el momento, el delincuente no fue identificado.Se trata de un hombre de entre 20 y 25 años, cabellos cortos con mechones claros, 1,70 metros de altura, delgado, tez trigueña y cicatriz en el pecho hasta ombligo. Vestía pantalón marrón de jeans, gorra lana marrón, cuellera polar negro forrada beige, campera de abrigo tela de avión negra, remera mangas largas marrón y zapatillas deportivas negras.El fiscal Castro inició una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de fuego, aunque no dispuso ninguna medida de restricción de libertad contra el jubilado, debido a que según los primeros indicios el caso se encuadraría en un hecho de legítima defensa.