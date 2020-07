MADARIAGA - LEYES: “Llegué a la comisaría y me encontré con una orden de la superioridad acerca de mi relevo”

MADARIAGA

Zotta, Santoro, Leyes e Izaguirre en mayo pasado

El Comisario Inspector habló con Central de Noticias Madariaga acerca de su sorpresiva salida de la Jefatura de Policía Comunal y afirmó que se encontró con la orden de la Superintendencia de Seguridad que le informaba acerca de su relevo.“Es completamente inesperado y no se los motivos. Nadie me dijo nada y sólo me llegó la orden. Ahora voy a la Departamental provisoriamente hasta obtener un nuevo destino”, dijo.Por otro lado, se mostró conforme con su labor y dijo que “cumplió con su trabajo” al hacer referencia a los problemas que se desataron hoy al conocerse el faltante de un rodado del Depósito Municipal. Había sido secuestrado en mayo pero este domingo quién lo manejaba se escapó de la policía y, al cotejar datos, Leyes debió cargar la irregularidad en el sistema.Ese sería el motivo aparente de su salida al quedar en evidencia que un vehículo que debía estar a resguardo hoy no está en el sitio en el cual la justicia entiende que debería estar.Por otro lado el comisario Inspector dijo que el intendente Esteban Santoro estuvo en la dependencia policial esta tarde pero que el funcionario optó por no dirigirle la palabra. “Vino y se fue. No me llamó ni él ni su secretario de seguridad”, argumentó.