BANCO NACIÓN: ¿Cómo conseguir un turno para cobrar el IFE?

Fechas de cobro del IFE

Fechas de cobro del Banco Nación

• DNI terminados en 0: lunes 13 y martes 14 de julio

• DNI terminados en 1: miércoles 15 y jueves 16 de julio

• DNI terminados en 2: viernes 17 y lunes 20 de julio

• DNI terminados en 3: martes 21 y miércoles 22 de julio

• DNI terminados en 4: jueves 23 y viernes 24 de julio

• DNI terminados en 5: lunes 27 y martes 28 de julio

• DNI terminados en 6: miércoles 29 y jueves 30 de julio

• DNI terminados en 7: viernes 31 de julio y lunes 3 de agosto

• DNI terminados en 8: martes 4 y miércoles 5 de agosto

• DNI terminados en 9: jueves 6 y viernes 7 de agosto

Cómo sacar un turno en el Banco Nación para cobrar el IFE

Para conocer todos los días asignados por Anses podrás ingresar desde:

Todos los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que eligieron como método de cobro para acceder al bono extraordinario de 10000 pesos al Banco Nación, como primer paso debieron esperar la fecha indicada por Anses para luego sacar un turno en el sitio web de esta entidad para finalmente cobrar el monto.La primera tanda fue seleccionada para acceder al bono durante los primeros días de julio, para quienes ingresaron una cuenta bancaria o CBU antes del 23 de junio.Luego continuaban con fechas asignadas para el resto de los solicitantes aprobados del IFE.El Banco Nación emitió un comunicado explicando el paso por paso para cobrar el segundo bono:Como primera medida, la entidad pidió a los beneficiarios no tomar un turno antes de saber la fecha de cobro por DNI que informa Anses ya que "el sistema permite la reserva de turnos a 10 días hábiles y la gestión anticipada de los mismo entorpece el normal funcionamiento de sistema de turnos web".Además, informó que la entidad no atenderá a beneficiarios sin turno, por lo que aconsejó dirigirse a la sucursal solo cumplimentando ese requisito previamente.Cada número de DNI estará dividido en los grupos 1 y 2. Por lo tanto, el grupo 1 cobrará primero y, al día siguiente, cobrará el grupo 2Entrar a https://bna.com.ar/Personas/Turnos para ser atendido en una sucursal (opción: Operaciones de Caja - PAGO IFE). No se puede pedir el turno antes de la fecha de pago establecida y tampoco acercarse a una sucursal sin haberlo pedido.www.anses.gob.ar/ifeanses.gob.ar sección Ingreso Familiar de Emergencia y colocar número de DNITambién se podrá corroborar desde Mi Anses con número de CUIL y clave de seguridad social