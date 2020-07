Asaltaron a una pareja de jubilados, los ataron a la cama y se llevaron un botín millonario

NACIONALES

En los últimos días, coparon la agenda mediática policial los asaltos violentos a jubilados. Este fin de semana no fue la excepción. En Ensenada, entraron a robar a la casa de una pareja de jubilados de 70 y 67 años y los delincuentes se hicieron de un botín millonario.El diario platense El Día informó que al menos tres sujetos se metieron en una casa y sorprendieron a un matrimonio italiano que dormía. Los ladrones ataron a la cama a los dueños de casa y revisaron toda la vivienda sin interrupciones.Así, los delincuentes se hicieron de los ahorros de toda la vida de la pareja: se llevaron unos 30 mil euros, 20 mil dólares, miles de pesos y joyas valiosas, informaron los investigadores del caso.El periódico local informó que el dueño de la propiedad tenía tres armas. El caso no terminó de manera similar a los que ocurrieron la semana pasada en Quilmes y Mar del Plata, donde los dueños de casa mataron a ladrones que intrusaron la vivienda.En esta oportunidad no hubo tiroteo ya que los asaltantes redujeron rápidamente al matrimonio.El hecho ocurrió a las dos de la mañana en el cruce de las calles Presidente Perón e Independencia, en el centro de Ensenada. Los asaltantes tenían barbijos, capuchas y linternas, un equipo bien preparado para lo que finalmente concretaron.Además de robar el dinero y las joyas, también se llevaron un revólver calibre 32 largo, y dos escopetas calibre 16. Las víctimas resultaron ilesas, y recién pudieron dar aviso a sus parientes unas horas después de que se fueran los delincuentes.