ANMAT prohibió la venta de un alcohol y un desinfectante

NACIONALES

Es por diversas irregularidades en los registros, en plena pandemia de coronavirus.Uno de los productos es:• "WS Alcohol etílico graduación 96º. Sanitizante. Uso externo para superficies. Industria Argentina. ANMAT: registro en proceso. Expediente municipal aprobado. Establecimiento elaborador aprobado municipalmente. Fecha elab 23/04/20, Vto: 23/04/22, lote Nº 67. EAN 13 provisorio".En este caso, la irregularidad se debe a que declaraba ser un sanitizante de superficies, pero no está registrado de esa manera ante las autoridades. Además, el rotulado no tiene datos del establecimiento elaborador ni de registro sanitario.El segundo producto es:• "DIAMANTE Limpiador Líquido-antibacterial-desinfectante- Amonio cuaternario 0,1%- solución líquida de amonio cuaternario- listo para usar- Industria Argentina".Según ANMAT, el envase no brindaba datos sobre su elaborador ni sobre el registro sanitario, además de que los datos identificatorios no correspondían a ningún producto en los registros oficiales.