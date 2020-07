Alertan sobre estafas virtuales a jubilados, pensionados y beneficiarios del IFE

NACIONALES

“Para el cobro del IFE, jubilaciones, pensiones o cualquier otra asignación nunca te pedirán como condición realizar una transferencia de dinero. Todos estos trámites son gratuitos y no requieren intermediaciones ni gestorías”.

“Las entidades bancarias no deben efectuar ningún tipo de descuento sobre el IFE”.

A tener en cuenta

1. No brinde sus datos personales (usuarios, claves, contraseñas, pin, Clave de la Seguridad Social, Clave Token, DNI original o fotocopia, foto, ni ningún tipo de dato), por teléfono, correo electrónico, red social, WhatsApp o mensaje de texto. Su banco tampoco le va a pedir esa información.



2. No ingrese datos personales o bancarios en sitios por medio de links que le llegan por correo electrónico, podrían ser fraudulentos. Mantenga siempre actualizado sus datos de contacto en los bancos en los cuales es cliente.



3. No acepte beneficios en los que le pidan a cambio hacer una transferencia de dinero.



4. No acepte asistencia -presencial o telefónica- de terceras personas para operar en cajeros automáticos. Recordar que está prohibido hablar por teléfono celular en entidades bancarias y en los lugares asignados a dichos cajeros automáticos.



5. Ante la menor duda, contactarse con su banco a través de sus canales oficiales.

Como suele suceder en diversos casos donde hay plata de por medio, los "vivos" están a la pesca de la alguna víctima para poder timar y quedarse con su dinero, es por eso que el Banco Central advirtió a los usuarios de servicios financieros por la existencia de maniobras que afectan a beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), jubilaciones, pensiones y otras asignaciones.Por tal motivo, la entidad conducida por Miguel Pesce dio una serie de recomendaciones para evitar caer en estafas destinadas a extraer datos personales con el fin de acceder al dinero asignado por los distintos programas sociales.La IFE alcanzó en sus dos ediciones a cerca de 8,9 millones de personas, muchas de las cuales no utilizaban servicios bancarios hasta el momento del lanzamiento del programa. Para bancarizar a ese universo, la Anses impulsó la creación de cuentas bancarias gratuitas para cada beneficiario durante el pago del refuerzo del programa, con el objetivo de facilitar el tercer pago del bono y generar una vía de contacto para eventuales planes futuros.Así, por ejemplo, en el último mes el Banco Nación abrió 1.300.000 nuevas cuentas bancarias a beneficiarios del IFE.Ante esa explosión de la cantidad de cuentas bancarias y el aumento en el uso de canales electrónicos propio de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio aplicadas desde el 20 de marzo pasado, las estafas digitales proliferaron buscando vulnerabilidades entre los nuevos usuarios de servicios financieros. Por ello, el Central divulgó “mejores prácticas” a la hora de cuidar información personal.A través de un comunicado, el BCRA sugirió a los beneficiarios tener en cuenta que la entidad no llama ni envía correos electrónicos en los que se pida datos personales o bancarios.También, recordó que las asignaciones de Anses y otros organismos no requieren ninguna transferencia previa de dinero para empezar a recibirla, tampoco servicios de gestoría y, por último, no pueden sufrir descuentos por parte de entidades bancarias.Detalló el comunicado.Agregó.La autoridad monetaria distribuyó además una serie de recomendaciones para el manejo de cuentas bancarias y datos personales sensibles online, por teléfono y hasta servicios de mensajería.