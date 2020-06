VILLA GESELL: Varios autos intentaron ingresar el fin de semana a la ciudad, pero el Intendente recordó que “no está permitido el turismo”

ZONALES

"Solo pueden ingresar personas con domicilio en la ciudad", aseguró el jefe comunal, ante los reiterados intentos de acceder al distrito registrados en los últimos días, por parte de personas con residencia en otras localidades”.

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, insistió en que la cuarentena y las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio en el marco de la pandemia por el coronovirus "no son vacaciones", y recordó que "no está permitido el turismo", por lo que solo pueden ingresar a la localidad balnearia quienes sean residentes.Barrera pidió "responsabilidad a todas y a todos", y subrayó que "no está permitido el turismo en Villa Gesell", al igual que en toda la provincia de Buenos Aires.Este distrito es uno de los 70 municipios bonaerenses que pudo alcanzar la fase 5 por no registrar nuevos contagios en más de 21 días, y las autoridades comunales destacaron que los controles estrictos "son necesarios para evitar un brote de Covid-19".En esa línea, señalaron que el único ingreso habilitado es el Acceso Sur, cercano al Paseo 139, donde un puesto de control permanente realiza controles vehículo por vehículo para permitir el paso solo a aquellas personas que cuenten con los permisos necesarios.Quienes no sean residentes no podrán ingresar.Mientras transitan la fase 5, con bares y restaurantes abiertos, desde el municipio agregan que ya se preparan para cuando se pueda volver a viajar. Es por esto que Villa Gesell implementó el primer "Sello de Calidad Sanitaria" para los rubros gastronómico, hotelero y de balneario, determinando los protocolos, directrices e incluso capacitaciones.