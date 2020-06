PINAMAR: Denuncian intento de “corona-coima” para acceder a la ciudad

ZONALES

Otra vez lo viajes ilegales hechos en taxis capitalinos vuelven estar en el ojo de la tormenta. Esta vez un taxista quiso ingresar con pasajeros a Pinamar y, al no poder lograrlo, los pasajeros ofrecieron un “corona-coima” de 15.000 pesos al policial que les requería la documentación.Pero el suceso no terminó allí. La pareja, proveniente del partido de Morón que no contaba con el permiso correspondiente se retiró del acceso a la ciudad tras la negativa del agente a recibir el dinero.No contento con el resultado, llamaron a otro vehículo para hacer un trasbordo –aparentemente de mercadería- y poder burlar el control. Sin embargo, no contaban con que la Guardia Urbana local los estaba escoltando para que emprendan regreso por la ruta 74 hacia Capital.La operatoria fue denunciada y fueron aprehendidos por la policía por la posible comisión del delito de tentativa de cohecho e infracción al DNU.La acción fue publicada en redes por el diputado provincial el MC Mariano Iriart.