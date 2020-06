Nació el bebé del “baby shower” de Necochea y dio positivo de Coronavirus

NACIONALES

El intendente Arturo Rojas fue el encargado de difundir la noticia. Inclusive informó de la situación al gobernador Axel Kicillof y al presidente Alberto Fernández: el pequeño dio positivo a un primer testeo y fue a quien le hicieron un “baby shower” antes de su llegada y donde se diseminó el Coronavirus en esa ciudad que ya suma 29.Rojas dijo al diarioque “El bebé nació hace un par de horas, se encuentra en buen estado de salud, se le hizo el test y dio positivo. Su madre también se había contagiado. Por suerte, ambas están en buen estado de salud”.El mandatario local detalló: “Con el área de salud de la provincia de Buenos Aires le veníamos haciendo el seguimiento porque su madre ya había dado positivo y, hasta ahora, no había casos de nacimientos con coronavirus en el país. Estábamos abocados para poder analizar la placenta y ambas serán monitoreados”.“La madre del bebé es la que estaba siendo festejada”, remarcó Rojas y agregó: “El bebé nació hace un rato y la Secretaria de Salud me avisó que están las dos en buen estado. Como no hay antecedentes de casos similares así, desde la provincia nos pidieron la placenta para analizarlo y ver si puede utilizar para tratamientos futuros”.El intendente también contó: “Además, hay otra embarazada de menos meses de gestación que también dio positivo y le estamos haciendo el seguimiento. Creemos que ese bebé nacerá ya después de que la madre pase la enfermedad”.