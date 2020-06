Mató a su madre a golpes y se presentó en la comisaría para entregarse

NACIONALES

Una mujer de 73 años fue asesinada anoche a golpes en su vivienda de la localidad bonaerense de Luján, y por el crimen detuvieron a su hijo que padece problemas psiquiátricos y confesó en la comisaría haberla atacado. Según un vecino, el mismo viernes a la mañana la mujer asesinada había pedido ayuda por las amenazas de su hijo.El hecho se registró ayer en una casa ubicada en Ituzaingó al 1600 entre Deán Funes y General Belgrano de esa ciudad y se conoció ayer cuando alrededor de las 21 un hombre, identificado como Sergio Ramos (47), se presentó en la comisaría 1ª. de Luján y dijo haber asesinado a su madre.En el destacamento quedó asentado: “Siendo las 21 horas se presenta en la guardia una persona de sexo masculino, el cual presenta evidentes signos del algún tipo de enfermedad mental. Se encontraba verborrágico manifestando entre otras cosas que era Jesús de Nazareth”. Acto seguido afirmó que había asesinado a su progenitora.El personal policial fue hasta la vivienda para corroborar sus dichos y como no respondía nadie tuvieron que pedirle la llave a Ramos. Al ingresar al inmueble, su madre, llamada María Isabel Núñez (73), fue encontrada muerta a golpes en la cabeza y el rostro.Los investigadores creen que el crimen ocurrió entre las 16 y las 20, tras lo cual el agresor se dirigió a la seccional. No obstante, cerca de las 22 se activó la alarma vecinal que posee la vivienda donde se desarrolló el hecho de sangre. Este sonido hizo que algunos vecinos salieran a la calle, pero no notaron nada extraño.La fiscal Mariana Suárez dispuso que se realice la autopsia correspondiente para determinar las causas del deceso. En tanto, el hombre quedó aprehendido por “homicidio agravado por el vínculo” y la funcionaria judicial ordenó las pericias psiquiátricas para establecer si comprende la criminalidad de sus actos o si es inimputable.El asesino se llama Sergio Ramos Núñez, apodado “El Loco”, con problemas de adicción primero y luego mentales desde hace muchos años que lo llevaron a estar internado en varias ocasiones en establecimientos de salud mentales.En tanto, una persona que conocía la situación contó al medio local El Civismo que este viernes por la mañana la víctima pidió ayuda a una persona para que intercediera con la Policía ante las reiteradas amenazas de su propio hijo.