MAR DEL PLATA: ¿Qué pasará con el nuevo sistema de fases de cuarentena?

ZONALES

El gobernador Axel Kicillof anunció este jueves que en la provincia de Buenos Aires se pasará a un sistema de fases para agilizar los pedidos que realizan los intendentes para habilitar actividades. La idea del sistema es facilitar el desarrollo de actividades en los municipios en los que no hay transmisión comunitaria de Covid-19 (la gran mayoría) y que acumulan días sin detectar nuevos casos.Pero, ¿qué pasará en Mar del Plata? En la ciudad las autoridades marcan que no existe la transmisión comunitaria, pero está lejos de acumular 21 días sin nuevos casos, el parámetro que marcó el gobernador para acceder a la fase 5.Se espera que en las próximas horas desde el gobierno provincial den mayores precisiones acerca del sistema de fases y qué implica estar en cada una de ellas.Según anticiparon fuentes del gobierno bonaerense los distritos que conforman el Amba con la Ciudad de Buenos Aires se encuentran en fase 3 y se mantendrán en esa situación.En tanto, los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires se encuentran en la fase 4. Aquellos que lleven 21 días sin detectar nuevos casos podrán acceder a la fase 5 que supone permisos para abrir industrias, comercios y realizar actividades recreativas y deportivas.Desde el gobierno provincial señalaron que localidades como Necochea, Olavarría y Capitán Sarmiento, donde había una situación epidemiológica muy controlada, pero en los últimos días se dio una seguidilla de casos se mantendrán en la fase cuatro. Según precisó Kicillof durante la conferencia de prensa junto al presidente de la Nación Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, hay 61 municipios que podrán acceder de manera inmediata a la fase 5.En ese marco, Mar del Plata deberá mantenerse en la fase 4 y las autoridades creen difícil que por la cantidad de población que tiene General Pueyrredón llegue a acumular 21 días sin detectar nuevos casos. Pero al mismo tiempo aclaran que las actividades comerciales e industriales ya están en funcionamiento en la ciudad.“A nosotros nos faltaría la recreación y los deportes”, marcaron desde el municipio. Ante esa situación, desde la provincia advirtieron que estos casos intermedios se seguirán trabajando entre el gobierno de la provincia y los intendentes a partir de los pedidos y los protocolos que envíen los jefes comunales. Por ejemplo, Mar del Plata ya envió protocolos para las salidas recreativas hasta a 500 metros de las casas y algunos deportes individuales.“Hasta no tener más precisiones nosotros vamos a seguir del mismo modo. Insistiremos por los protocolos que enviamos y seguiremos hablando con las autoridades”, indicaron.