MAR DEL PLATA: Cerró una tradicional parrilla y 16 trabajadores ahora no tienen para comer

ZONALES

El 17 de junio cerró de manera definitiva la tradicional parrilla “Los chicos del Europa”, dejando a 16 trabajadores –algunos con 28 años de antigüedad- con la promesa de reubicarlos en tres restaurantes que tiene el empresario en la zona de Güemes, la Peatonal y Peralta Ramos Oeste. Sin embargo, desde ese día, el dueño “desapareció como arte de magia” y dejó a estas personas sin respuestas.“Después del cierre, sólo pagaron $4 mil pesos como salario de marzo y después se borraron.Desaparecieron como arte de magia. Tras llamarlos durante días, este lunes fuimos al local y ahí fue cuando la gota rebalsó el vaso: nos dijeron que había $400 mil para repartir entre todos los que querían aceptar el retiro voluntario. Vi lágrimas en las caras de mis compañeros porque la situación no da para más, ya que muchos no tienen ni para comer”, aseguró a 0223, Alejandro, uno de los trabajadores despedidos.Según el empleado, que cuenta con 20 años de antigüedad en la parrilla de Luro y 20 de Septiembre, el empresario “se comportó muy mal y mintió cuando nos dijo que nos iba a reubicar en La palmera, Crew o La Rural” aunque señaló que durante muchos años las irregularidades fueron moneda corriente, debido a que la mitad de los empleados está sin registrar y el resto, “mitad en blanco y mitad en negro”.“El Sindicato es el único que nos apoya. Pero en el Ministerio de Trabajo nos dicen que hay que esperar hasta que pase la pandemia, pero algunos muchachos no pueden aguantar más, porque no cobran desde marzo. No exagero, no tienen ni para comer. Otros hemos cobrado el 50% del salario que paga el gobierno y estamos un poco mejor. Queremos que este hombre dé la cara”, concluyó el trabajador.