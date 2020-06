MAR DEL PLATA: Bioquímicos denunciaron hisopados compulsivos en un laboratorio privado

ZONALES

Luego de recibir distintas denuncias acerca de lo que ocurría en los retenes de los accesos a Mar del Plata, desde el Centro y el Colegio de Bioquímicos emitieron un comunicado en el que alertaron que no hay ninguna normativa que obligue a la gente que llega a la ciudad a realizarse un hisopado para determinar si tienen o no coronavirus.Según denunciaron, las personas son trasladadas al laboratorio Fares Taie para que se les practica la PCR. Desde la firma rechazaron las críticas y remarcaron que esta práctica disminuye fuertemente el riesgo de que exista circulación comunitaria en la ciudad.Las entidades que rigen la profesión aseguraron que desde los retenes se “acompaña” a las personas hasta un laboratorio privado donde se les realiza el hisopado. Según detallaron en un comunicado, las autoridades del colegio y el centro se comunicaron con la Secretaría de Salud del municipio desde donde aclararon no tener conocimiento de lo ocurrido.“El coordinador de retenes asumió la responsabilidad, argumentando que era una forma de ‘proteger’ a la ciudad de Mar del Plata, y que esta práctica, de sugerir con acompañamiento policial hasta la puerta de un laboratorio local a los ingresantes a la ciudad, era porque sólo allí se resolvía esta práctica bioquímica en pocas horas”, indicaron. Si bien no hacen mención el laboratorio en cuestión es Fares Taie. También remarcaron que esos test debían pagarse en efectivo.“Nos vemos en la obligación de comunicarle a la población que al día de la fecha no existe reglamentación alguna que avale la exigencia de hisopados para ingresar a la ciudad de Mar del Plata”, señalaron.En la misma línea, remarcaron que no existe “fundamento médico-científico que respalde que un hisopado por PCR negativo indique que la persona no está infectada”, lo cual implica eliminar “cualquier aval a la decisión de realizar” ese tipo de pruebas en pacientes asintomáticos. Remarcaron que la única exigencia para ingresar a Mar del Plata es realizar cuarentena. “Ante el mínimo síntoma sospechoso deben avisar según los canales públicos establecidos y el municipio enviará sin cargo un infectólogo para su evaluación”, agregaron.Tanto el colegio como el centro de Bioquímicos le apuntaron a Fares Taie. "En ningún momento el laboratorio que realiza esta práctica se comunicó con nuestras instituciones para denunciar esta irregular situación, interpretándose por lo tanto un aprovechamiento económico y comercial, en un momento de alta sensibilidad social en el cual debería primar la ética y la solidaridad ciudadana y profesional", marcaron."Estamos las instituciones abajo firmantes, máximas representantes de la actividad bioquímica en la ciudad de Mar del Plata y zona de influencia, en tratativas con la Municipalidad para que los controles a realizar se adecúen a los protocolos científicos vigentes, para poder en forma conjunta brindar a la población la mayor seguridad para el correcto manejo de la pandemia que nos aqueja", cerraron.Desde Fares Taie rechazaron la polémica y remarcaron que la realización de estas pruebas "dismiuye fuertemente" el riesgo de que en Mar del Plata haya circulación comunitaria de coronavirus como ocurre en otras ciudades."El riesgo nunca va a ser cero, pero claramente es mucho más seguro hacer un test que no hacerlo", indicó Santiago Fares en diálogo con este medio. El profesional explicó que las autoridades locales decidieron "cerrar Mar del Plata" para preservar la salud de los vecinos de la ciudad, pero advirtió que hay un gran número de personal esencial que tiene que entrar sí o sí.En esos casos, dijo que se le da la opción de realizarse una prueba de PCR para descartar que la persona que llega a la ciudad esté infectada. "Mucha gente elige no hacerse el test y opta por realizar los 14 días de aislamiento", precisó Fares, quien explicó que están realizando "tres o cuatro test por día".