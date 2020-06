MAR DEL PLATA: Adolescente se puso a jugar con un arma y se disparó en la cabeza

ZONALES

Un chico de 16 años fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) luego de que disparara sin querer el arma que estaba manipulando en el barrio Cerrito Sur. Si bien en un primer momento las personas que lo acompañaban dijeron que fue en un intento de robo, luego reconocieron que fue accidental.Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona herida en inmediaciones de las calles Santa Cecilia y William Morris. Junto a la policía arribó una ambulancia del SAME que dispuso el inmediato traslado del menor al hospital para su atención.El primer dato que otros tres adolescentes –un varón y dos mujeres- que acompañaban al herido les dijeron a los oficiales que la herida se produjo durante un intento de robo en el que no llegaron a asaltarlo. Sin embargo, poco después reconocieron que se había disparado sin querer cuando iban caminando y manipuló un revólver calibre 22 que tenía en su poder.El personal secuestró el arma de fuego y dio aviso a la comisaría quinta que realizó las actuaciones correspondientes. Hasta el momento no se dio a conocer parte alguno acerca de su estado de salud.