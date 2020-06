MAR DEL PLATA: “Abrimos o cerramos”, la campaña viral de gastronómicos que reclaman trabajar

ZONALES

Los gastronómicos están desesperados: sin fecha de retorno y sabiendo que una virtual reanudación de la actividad no los eximirá de pagar las deudas y obligaciones contraídas en estos casi 3 meses de cierre por el coronavirus, muchos analizan el cierre definitivo.“Nunca pensé que iba a escuchar a algunos grandes empresarios, decir que analizan cerrar si esto continúa. Viendo lo que pasó con Mc Donald´s de Güemes o la sucursal de La Fonte, muchos entendemos que hasta acá llegamos. Necesitamos urgente abrir”, expresó el empresario gastronómico Hernán Szkrohal.El propietario de los cafés The Bluff y Bardo, admitió que, de los cerca de 1.200 locales registrados, que reúne entre 10 mil y 12 mil empleados en Mar del Plata, “la situación no da para más, porque ni siquiera tenemos una fecha probable de apertura. Sabemos que una vez que abramos, los locales no se van a llenar y nos va a costar ponernos al día con las deudas. Nos va a costar mucho la reactivación y mientras más se prolonga esta situación, algunos hacen cuentas y analizan ciertamente en cerrar. Pareciera que después del simulacro del otro día, dimos dos pasos atrás que en lugar de avanzar”, evaluó.Por último, Szkrohal adelantó que algunos concejales elaboran por estas horas una ordenanza en el que se habilitaría de manera precaria, un permiso de apertura.“Es una habilitación precaria que sería sin el pase de Provincia. Se haría por unos días hasta que llegue el permiso. Pero es algo que tampoco tenemos certezas que sea viable. Mientras tanto, estamos mal. La mayoría cobró el ATP pero el mayor problema son los alquileres y el sinfín de gastos que tiene un local, que te demanda $250.000 por mes por debajo de las patas. No queremos que nos pase lo de Mc Donald´s o La Fonte. Queremos trabajar cuanto antes”, finalizó el referente gastronómico.